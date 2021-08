Rugby. Malgré son salaire astronomique, Kolbe ne sera pas le joueur le mieux payé au monde

Malgré le gros salaire qu'il va toucher au RC Toulon, Cheslin Kolbe ne sera pas le joueur le mieux payé au monde. Pollard ou le All Black Charles Piutau le devancent.

C'est donc officiel, Cheslin Kolbe sera bien un joueur de Toulon la saison prochaine. Sur la Rade, le champion du monde sud-africain devrait toucher un salaire annuel avoisinant les 1 million d'euros. Ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de notre championnat. Mais il ne sera pas forcément celui qui aura le plus gros salaire de l'Hexagone. En effet, on rappelle que son compatriote Handre Pollard par exemple, gagne environ 1,15 millions d'euros par an du côté de Montpellier, ce qui faisait de lui en 2020 selon le site gallois WalesOnline, le joueur le mieux payé au monde. À égalité, Charles Piutau. En effet, il y a quelques jours, le site anglais ruck.co.uk a publié un classement des joueurs les mieux payés en Angleterre. Sans surprise, l'international néo-zélandais arrive en première position avec environ 1 million de livre sterling par an soit donc 1,15 millions d'euros. Un peu plus donc que Cheslin Kolbe.

Piutau fut d'ailleurs à l'époque, lorsqu'il a signé pour les Bristol Bears en 2018, le premier joueur outre-Manche à bénéficier d'un salaire supérieur au million. Le site ruck poursuit en indiquant par exemple que Maro Itoje touche environ 850 000 livres sterling, comprenez près d'1 million d'euros, tandis que l'ouvreur des London Irish Paddy Jackson et le compatriote de Kolbe, Faf de Klerk gagnent en moyenne un peu moins de 600 000 euros par saison. Le nouveau joyau du XV de la Rose et des Lions, Marcus Smith, bénéficie lui d'un salaire annuel de 538 000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, Beauden Barrett a signé au Suntory Sungoliath au Japon pour 850 000 euros annuel, tandis qu'à leur époque, Dan Carter et Matt Giteau touchaient au pays du soleil levant, respectivement 1,3 et 1,2 million d'euros par an. Bref vous l'aurez compris, si le montant demandé par Cheslin Kolbe peut sembler exhorbitant, il ne sera pas le seul à être grassement payé par son club. Ce qui marque sûrement le plus reste l'indemnité de transfert, Toulon étant contraint de racheter les deux dernières années de contrat de Kolbe au Stade Toulousain.

