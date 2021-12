Rugby. ''Je sens que je peux y revenir'' : Baptiste Serin ne perd pas l'équipe de France de vue

Interrogé par Var Matin, Baptiste Serin a assuré tout faire pour revenir en équipe de France. Par ailleurs, il avoue ne pas être étonné du succès des Tricolores face aux Néo-Zélandais.

C'était l'un des principaux absents de la tournée automnale. Baptiste Serin, 27 ans est l'un des habitués du XV de France. Le demi de mêlée du RCT compte 42 sélections, et s'il doit faire face à l'avènement ces dernières années d'Antoine Dupont, véritable phénomène de ce jeu, le natif des Landes n'en reste pas moins une solution de confiance de Fabien Galthié. Numéro 2 derrière le Toulousain, il a donc dû manquer les test-matchs du mois de novembre suite à une opération de l'épaule. De retour sur les terrains le week-end dernier lors de la victoire contre Lyon, Serin souhaite désormais se tourner vers les futurs échéances comme il l'a confié pour Var Matin. Et retourner le plus rapidement en Bleu : ''J'ai clairement l'objectif de revenir en Bleu. J'avais eu Fabien Galthié au téléphone avant la tournée, je ne me cache pas. Je sens que je peux y revenir. Je donnerai tout pour le faire, mais ça passera par le fait de bien récupérer de ma blessure mais surtout d'être performant avec Toulon.''

Et ce dès le prochain Tournoi des 6 Nations ? Fort probable, mais Serin devra faire face à la concurrence de Baptiste Couilloud et de désormais Maxime Lucu qui prend peu à peu du galon. Interrogé sur son sentiment après la victoire du XV de France face aux Blacks, le numéro 9 passé par l'UBB affirme ne pas en être étonné : ''Je n'ai pas eu d'euphorie, car je me dis que c'est normal et que c'est notre niveau. Je ne vois pas cela comme un exploit, comme cela pouvait être le cas il y a dix ans quand on battait les Blacks. J'ai tellement confiance en cette équipe ! Même si ce n'est pas une banalité de battre les Blacks, je trouve que ça reflète notre niveau depuis deux ans.'' Une grande confiance en cette équipe donc et une progression constante. Une bonne chose à l'approche de 2023 et de la Coupe du Monde en France. Avant de conclure : ''Ce n'est peut-être pas encore un déclic car pour moi cela sera le cas quand on battra l'Afrique du Sud. Maintenant, il faut continuer à s'améliorer [...] Au-delà du fait d'avoir une génération dorée, des choses ont été mises en place. Ça me fait penser un peu à l'équipe de France de foot en 2018. Oui, ils avaient une belle génération mais ils ont mis les ingrédients pour gagner. Il y avait une bonne ambiance, je vois un peu ça dans notre groupe.'' Serin souhaite également décrocher un Tournoi des 6 Nations prochainement. Il est vrai que le peuple français sevré de trophées depuis de nombreuses années, ne demande que ça.