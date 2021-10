VIDEO. WTF. Ducuing coince Serin avec des questions malaisantes, et c'est un régal !

Invité de Salon VIP sur Bein Sport, le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin ne s'attendait aux questions décalées de Nans Ducuing.

😂Nans Ducuing nous achève avec son imitation légendaire de Christophe Urios [VIDEO]On connaissait les talents d'imitateur de Nans Ducuing, son humour décalé et sa capacité à raconter des histoires comme personne. Ce vendredi, on a aussi découvert qu'il pourrait également faire un très bon journaliste. Le genre de journaliste qui sait poser les bonnes questions, celles qui vous mettent un peu mal à l'aise. Et c'est le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin, son ancien coéquipier à l'UBB, qui en a fait les frais. De la question sur son grand-père et le style de ses amis, à celle sur son surnom rependu dans tout le sud-ouest, il ne l'a pas épargné. La cerise sur le gâteau, son imitation de la maman de Baptiste Serin en train de l'encourager dans les tribunes. On ne s'en lasse pas !