😂Nans Ducuing nous achève avec son imitation légendaire de Christophe Urios [VIDEO]

Nans Ducuing s'est prêté au jeu des imitations pour une émission en ligne. Il s'est mis dans la peau de son coach Christophe Urios mais pas seulement.

Nans ''Peate'' Ducuing d√©couvre ''Am stram gram'' et il n'y ''pompe rien'' [VID√ČO]On ne pr√©sente plus Nans Ducuing. Durant le confinement, le Bordelais nous a r√©gal√©s avec ses vid√©os publi√©es sur les r√©seaux sociaux, ses imitiations et ses d√©guisements. Autre corde √† son arc, les imitations. Invit√© de l'√©mission 2v1 TV le Rugby D√©cal√© avec Benjamin Kayser et Fran√ßois Trillo, il a prouv√© qu'il n'avait rien √† envier √† Laurent Gerra au moment de prendre l'accent de entra√ģneur Christophe Urios. Un grand moment qui a failli litt√©ralement faire mourir de rire l'ancien Clermontois Kayser. Ducuing ne s'est pas arr√™t√© l√† puisqu'on lui avait demand√© de composer un XV de personnes qu'il aime bien imiter. Il y a du Patrick S√©bastien, du Chirac et du Herrero au programme. M√™me Fran√ßois Trillo s'est l√Ęch√©.

La suite de son XV à retrouver à partir de la 48e minute dans l'émission disponible en intégralité : Crédit vidéo : 2v1 TV