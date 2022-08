TOP 14. Pau. Joseph, Laporte, Zegueur... Quel XV pour la Section en 2022-2023 ?

Après s’être intéressé à plusieurs clubs de Top 14, place désormais à la Section Paloise et son recrutement porté vers l’avenir.

10ème de la phase régulière l’année dernière, Pau a vu cet été de nombreux cadres partir, comme Lespiaucq (La Rochelle) et Habel-Kueffner (Stade Français), mais surtout son ouvreur Antoine Hastoy au Stade Rochelais. Pour pallier ces départs, le club béarnais a décidé, comme depuis quelques années maintenant, de recruter jeune et intelligent. La preuve avec les arrivées de la pépite de Pro D2 Zegueur (23 ans), de l’arrière du LOU Clément Laporte (24 ans), ou encore du centre d’Agen, Émilien Gailleton (ce dernier ayant été par ailleurs excellent lors du U20 Summer Series avec les Bleuets). Des joueurs prometteurs, qui rejoindront la longue liste de jeunes talents présents à la Section Paloise (Barka, Joseph, Hamonou, Levron, Debaës etc…).

Toujours concernant les transferts, Pau s’est également attiré les services de joueurs plus expérimentés, mais ayant encore une bonne marge de progression. L’on pense à Papidze, à Capelli, ou encore à Ruffenach. De quoi rebattre les cartes donc, dans un collectif très bien huilé, mélangeant jeunesse et expérience. Sébastien Piqueronies et son staff auront de quoi faire un XV très compétitif, alimenté par un groupe qui vit bien. Si devant, les quelques départs devraient entraîner quelques changements, la donne pourrait être différente derrière.

En effet, mis à part Hastoy, aucun titulaire n’a quitté la Section cet été (Dumoulin et Zanon constituant à eux deux 8 matchs la saison passée). Si le jeune Debaes aura davantage de temps de jeu à l’ouverture, la solution Zack Henry semble tout aussi plausible, ce dernier ayant disputé 8 rencontres à l’ouverture lors du précédent exercice. Un replacement qui laisserait une place à l’arrière à Clément Laporte, clairement venu à Pau pour se relancer. De plus, Colombet et Maddocks peuvent tout aussi bien occuper ce poste, à l’instar du jeune Carol. Au centre, le trio Manu-Decron-Vatubua devrait continuer à occuper ce poste la plupart du temps, tout en alternant avec la jeunesse de Gailleton, et la polyvalence d’un joueur comme Roudil. En bref, l’équipe de la Section ne devrait pas connaître d’énormes bouleversements comparé à l’année dernière. Les jeunes recrues seront certainement incorporées comme il faut par le staff de Pau, pour pourquoi pas leur permettre de glaner une place de titulaire.

XV type Pau 1 Fisi’ihoi 2 Rey 3 Corato 4 Capelli 5 Tagitagivalu 6 Zegueur 8 Joseph 7 Gorgadze 9 Le Bail 10 Henry 11 Roudil 12 Decron 13 Manu 14 Tuimaba 15 Laporte 16 Delhommel 17 Papidze 18 Tokolahi 19 Ducat



20 Whitelock 21 Daubagna 22 Debaes 23 Colombet

Au vu de sa dynamique, ainsi que de son effectif, il est peu probable que la Section soit en difficulté pour assurer son maintien. En effet, et depuis quelques temps maintenant, Pau arrive assez aisément à se maintenir dans l'élite, grâce notamment à la présence de joueurs de talent, mais aussi grâce à un effectif bien équilibré et un travail complet de la part du staff. En revanche, l’on sent que l’objectif du club n’est toujours pas de jouer une place dans les 6. Le départ d’Hastoy pour une grosse écurie le prouve un peu plus. Les Béarnais tenteront (comme chaque année) de jouer les trouble-fêtes, mais restent certainement lucides sur la question : ils ne peuvent pas faire grand-chose sur la durée, face à des écuries comme Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Toulon, le Racing, La Rochelle ou encore Castres. De ce fait, la saison de Pau sera sûrement assez similaire à celle de l’exercice précédent : une place sans forcer dans le ventre mou du championnat, tout en continuant à bien travailler et à faire évoluer des joueurs prometteurs. Et puis qui sait, la surprise de la saison viendra peut-être du Béarn…

Pour rappel, la Section débutera sa saison par une réception de Perpignan, avant de se déplacer à Clermont, puis d'affronter le Stade Toulousain à domicile.