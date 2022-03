Top 14. Jordan Joseph, le Monsieur + de la Section Paloise

Auteur d'une performance stratosphérique ce week-end, Jordan Joseph ne cesse d'impressionner du côté de la Section Paloise, à trois mois de la tournée au Japon.

En 5 mois dans le Béarn, le troisième ligne centre Jordan Joseph a réussi à mettre tout le monde d'accord ! Après avoir rencontré quelques difficultés au Racing 92, le double champion du Monde U20 a décidé de se relancer du côté de Pau. Un choix plus que réussi ! Car en 12 rencontres sous le maillot de la Section en Top 14, Jordan Joseph c'est 6 essais, plus de 300 mètres parcourus balle en main, et une dizaine de passes après contact bien senties. Des performances incroyables, qui le placent comme le meilleur marqueur de son équipe, devant Hastoy et Manu. En témoigne son match de ce week-end face à Perpignan, où le jeune troisième ligne a inscrit les trois essais de son équipe ! Des réalisations pleines de puissance, qui ont permis à la Section de se donner de l'air au classement.

Après avoir été appelé par Fabien Galthié pour préparer la rencontre face à l'Écosse, Jordan Joseph continue donc de faire des misères aux défenses adverses. Sa puissance, son habileté balle en main, mais également son omniprésence dans les rucks font de lui l'un des hommes forts de la Section Paloise. Il a d'ailleurs mis sur le banc l'un des cadres de cette formation, Giovanni Habel Kuffner, en un rien de temps. C'est dire l'impact de l'ancien joueur de Massy. D'autant que son match face à l'USAP est loin d'être une exception : en effet, Jordan Joseph avait également été décisif face à Biarritz, mais aussi contre Toulouse et Brive début 2022. S'il continue sur sa lancée, il ne serait pas étonnant de voir le staff des Bleus faire appel à lui cet été, pour préparer les deux rencontres face au Japon, le 2 et 9 juillet prochain.

