Top 14. Pau. 2022, la bonne année pour Jordan Joseph ?

Après des derniers mois compliqués au Racing 92, le jeune Jordan Joseph semble s'épanouir du côté de la Section Paloise. De bonne augure pour la suite ?

Certains le voyaient déjà en équipe de France après deux matchs en Top 14. D'autres, pas convaincus par le joueur, l'ont enterré un peu vite après des semaines délicates au Racing 92. Une chose est sûre, tout le monde a un avis sur Jordan Joseph ! Double champion du monde U20, le troisième ligne centre formé à Massy a déboulé dans le rugby français comme peu l'ont fait ces derniers temps. Très prometteur, Joseph a dû faire face à l'effectif XXL des Ciels & Blancs, notamment barré successivement par Claassen et Tanga. Une concurrence qui ne lui permit pas de s'épanouir au plus haut niveau, et donc de le reléguer au statut de simple remplaçant. Mais voilà, prêté depuis peu à Pau, le natif du Val d'Oise enchaîne les performances de haute-voltige, et participe grandement à la bonne forme de son équipe. Alors, 2022, l'année de Joseph ?

Un temps annoncé au RCT et à Brive, Jordan Joseph (21 ans) a donc décidé, en accord avec son club, d'évoluer cette saison sous les couleurs de la Section. Un choix qui lui a permis de retrouver son ancien entraîneur chez les U20, Sébastien Piqueronies. Rien de mieux pour le mettre en confiance, et dès son premier match face à Clermont, on sent le troisième ligne en forme. Très bon gratteur, Jordan Joseph est surtout une arme redoutable balle en main. Un atout dont se sert énormément Pau, notamment sur les premiers temps de jeu. Élu homme du match face au BO, Joseph a déjà inscrit 3 essais en seulement 6 matchs avec la Section (c'est-à-dire autant que lors de ses deux dernières saisons au Racing 92). On l'a d'ailleurs vu une fois de plus en action face à Brive, où le Francilien a été auteur d'une prestation très solide (un essai, sept courses offensives).

Même si tout cela est très encourageant, les plus sceptiques pourraient néanmoins avoir quelques retenues sur ce jeune joueur. Et pourtant, au-delà de son gabarit surpuissant (1 mètre 90 pour 124 kg), ainsi que de son aisance balle en main, Jordan Joseph sait aussi très bien se remettre en question. L'été dernier, celui-ci s'était notamment confié au Midi Olympique sur son quotidien au Racing, mais également sur le fait qu'il s'était trop reposé sur ses lauriers : "J'ai été fainéant, je me suis cru arrivé". Une lucidité rare à son âge, et qui prouve toute la mentalité de l'ancien joueur de Sarcelles. De nouveau en confiance, il ne reste plus qu'à Joseph de confirmer ses excellents débuts, avant de devenir, peut-être, le joueur que tout le monde attend.

