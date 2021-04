Champions Cup. Joseph calme la star Van der Merwe d'une main ferme [VIDÉO]

Le Racing 92 s'est offert Édimbourg en huitièmes de finale de Champions Cup, et ce, de belle manière. 7 essais et plus de 50 points inscrits.

Sur le terrain du Racing 92, on pouvait ressentir un petit France vs Écosse qui a eu lieu une semaine plus tôt au Stade de France. Mais l'issue a pour une fois été favorable aux Français, ou plutôt, Franciliens. D'entrée, les Écossais marquent, mais fausse alerte, un en-avant a été commis dans l'alignement. Il faut se ressaisir et de là, les Racingmen vont accélérer. 7 essais seront inscrits au total avec une maîtrise parfaite du plan de jeu et des objectifs. Édimbourg n'était clairement pas au niveau, notamment défensivement avec des placements plus que douteux proches de leurs lignes. Le jeune Jordan Joseph s'est même payé celui qui a fait du mal aux défenses durant le Tournoi des 6 Nations 2021 : Van der Merwe. Sur une prise de balle dans les 50 de Vakatawa, Joseph se retrouve décalé sur l'aile de Van der Merwe. Ce dernier tente de stopper le numéro 8, en vain. Après un bon travail, Joseph libère pour Dupichot qui n'est pas trop gourmand et lève intérieur pour Machenaud. Le Racing 92 retrouvera l'Union Bordeaux-Bègles dans un quart de finale 100 % français, ce dimanche à 13 heures 30.