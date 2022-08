TOP 14. Bordeaux. Vili, Jalibert, Tambwe... Quel XV pour l'UBB en 2022-2023 ?

Après s'être intéressé à plusieurs clubs de Top 14, place désormais à l'UBB qui, même si elle a perdu Cameron Woki, s'est singulièrement renforcée pour la saison prochaine.

Défaits en demi-finale face au futur champion de France Montpellier, les Bordelais n'ont pas réalisé la fin de saison espérée, que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup. Pire, le club a vu l'un de ses meilleurs joueurs, Cameron Woki, quitter l'UBB afin de rejoindre une autre grosse écurie du championnat, le Racing 92. Si ce départ fait mal, il n'en reste pas moins que Bordeaux a aussi recruté du lourd à l'intersaison ! En témoignent les arrivées des Clermontois Falatea et Vili, mais aussi des Toulousains Miquel et Holmes ou encore de l'ailier des Bulls Tambwe. Des joueurs qui viendront se fondre dans un effectif déjà bien huilé, mais toujours à la recherche d'un titre. Pour ce faire, Christophe Urios pourra toujours compter sur sa charnière internationale Lucu-Jalibert, ainsi que sur des joueurs de talent comme Moefana, Jolmès, Cordero ou encore Buros. Les expérimentés Poirot, Diaby et Ducuing sont toujours présents, et pourront accompagner les nombreux jeunes incorporés chez les pros.

Un groupe assez équilibré, et dans lequel la concurrence se fera rude, notamment à certains postes, comme celui de centre, avec pas moins de 8 candidats potentiels ! En revanche, petit bémol au niveau de la troisième ligne, avec "seulement" 7 joueurs disponibles, dont deux espoirs (Bochaton et Lachaise, 14 matchs à en deux en Top 14). Autrement dit, et même si ce chiffre peut suffire sur une saison, il se pourrait que Bordeaux soit confronté à des difficultés sur ce poste en cas de blessures. À voir donc comment se débrouillera l'UBB version 2022-2023, elle qui a également perdu de nombreux titulaires en puissance comme Ben Lam, Seuteni ou encore Païva.

Bordeaux 2022-2023 1 Poirot 2 Lamothe 3 Falatea 4 Douglas 5 Jolmès 6 Petti 8 Vergnes-Taillefer 7 Diaby 9 Lucu 10 Jalibert 11 Tambwe 12 Vili 13 Moefana 14 Cordero 15 Buros 16 Maynadier 17 Boniface 18 Cazeaux 19 Miquel



20 Lesgourgues 21 Holmes 22 Mori 23 Tameifuna

À noter que d'autres joueurs auront leur carte à jouer la saison prochaine, comme la recrue Caleb Timu, l'ailier Cros, ou encore les jeunes Bochaton, Roussel, Garcia, Massé et Bielle-Biarrey. En bref, du beau monde pour cette édition 2022-2023 ! Pour rappel, l'UBB débutera sa saison par un choc face au Stade Toulousain à domicile, avant d'affronter successivement les deux derniers finalistes, Montpellier et Castres. Un début d'année primordial pour les hommes d'Urios, qui voudront certainement engranger un maximum de points pour prendre de l'avance avant les périodes de doublons.

