TOP 14. Poloniati, Woki, Le Garrec... Quel XV pour le Racing 92 en 2022/2023 ?

Après Toulon, Montpellier, Clermont ou La Rochelle, place au jeu des entraîneurs avec la formation du Racing. Les recrues seront-elles toutes titulaires ?

C'est avec un énorme coup le dernier jour du mercato que le Racing a bouclé son recrutement pour l'exercice 2022/2023. Vous le savez, même dans ses rêves les plus fous, Jacky Lorenzetti n'aurait pu imaginer faire venir Cameron Woki cette année. Et pourtant, suite aux raisons que vous connaissez, le garçon aux 16 sélections va bel et bien débarquer au Plessis-Robinson dans quelques jours, une fois ses vacances terminées. Qu'on se le dise, malgré une 3ème latte qui demande du renouvellement et la concurrence incarnée par Bernard Le Roux en numéro 4, l'enfant de Saint-Denis devrait évoluer en deuxième ligne, ses intentions et celles du XV de France allant dans ce sens. Si son niveau de performance est aussi bon que celui de la saison passée, on voit mal alors comment, à 23 ans, il ne pourrait pas être un titulaire indiscutable.

À la pile, on croît en son pote Hassane Kolingar pour en faire de même. Malgré une légère perte de vitesse l'an dernier, le gaucher bodybuildé a terminé la saison titulaire et a toutes les cartes en main (puissance, mobilité, force pure en mêlée) pour conserver le numéro 1. Avec le Sud-Africain Nyakane, il encadrera certainement Camille Chat, malgré les nouvelles concurrences de Tarrit et Narisia au poste. En 3ème ligne, les surprises pourraient arriver en cours de saison, où Fabien Sanconnie finira peut-être par retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure et bousculer la hiérarchie établie à 3 par Lauret, Diallo et Chouzenoux. Reste que sur la ligne de départ et malgré des profils relativement similaires, Lauret et Diallo pourrait être alignés ensemble histoire de densifier le pack. À moins que capitaine de touche du Racing ne conserve son numéro 7 fétiche. On sait qu'à Nanterre, il y aura les fervents et les détracteurs...

L'option Gelant à l'aile ?

Si en deuxième ligne le nouveau venu Poloniati (2m03 pour 130kg) représente tout de LA poutre tant attendue par le pack francilien, derrière, la charnière devrait rester inchangée. Comme la saison dernière lorsqu'il était disponible et fort de son aventure avec les Bleus au Japon cet été, le phénomène Nolann Le Garrec devrait conserver le numéro 9. Même si l'incroyable compétiteur Teddy Iribaren n'aura a coup sûr pas dit son dernier mot. Malgré ses saisons en dents de scie, c'est toujours le magicien Finn Russell qui devrait garder le cap à l'ouverture, au nom de son statut, de son salaire et de ses coups d'éclat sporadiques. Au centre, on voit mal comment l'association Fickou - Vakatawa ne devrait pas perdurer même si, de part le profil et la polyvalence du triangle arrière probable, l'enfant du club Henri Chavancy (34 ans) pourrait conserver une place sur le banc.

Les nouveaux venus des ailes Regan Grace et Asaeli Tuivuaka ne l'entendront pas peut-être de cette oreille, mais leur manque de repères au XV pourrait donner raison à une association de Max Spring et Warrick Gelant derrière, ne le offrant ni de place sur le pré, ni sur le banc, pour des raisons d'équilibre et de complémentarité. En ce sens et pour ne se priver d'aucun talent supérieur, le Springbok Gelant devrait jouer à l'aile droite lors des matchs couperets, laissant au néo-international Spring son numéro 15, acquis en fin de saison passée grâce à ses performances remarquables. Pas mal, pour un gamin de 21 ans !