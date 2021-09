TOP 14. 5 raisons qui poussent les Castrais à aller jouer à Toulouse !

Ces dernières années, de nombreux joueurs du Castres Olympique n’ont pas su résister aux charmes de la Ville Rose.

De Toulouse au Tarn, il n’y a qu’un pas. La preuve, les transferts de rugbymen venant du CO à destination de Toulouse sont devenus monnaie courante. La plus connue étant sûrement d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée de l’équipe de France avait parcouru les quelques dizaines de kilomètres qui séparent les deux villes en 2017. Cette saison, c’est d’Anthony Jelonch qui imite son ami pour découvrir la pelouse verdoyante du Wallon entourée de ces travées rouges et noires. En dehors des deux anciens Auscitains, d’autres joueurs comme Iosefa Tekori, Richie Gray ou Piula Faasalele avaient posé leurs valises en Haute-Garonne durant la dernière décennie. DÉSINTOX. Les adversaires du Stade Toulousain prennent-ils plus de cartons rouges ?

En exclusivité, le Rugbynistère vous livre les 5 raisons qui, selon nous, ont poussé ces joueurs à revêtir la tunique rouge et noire.

Toulouse, une ville multiculturelle

Quand on vient d’ailleurs et qu’on arrive à Toulouse, on se rend compte qu’on croise presque tout sauf des Toulousains. Les Gersois y sont légion, les Ariégeois aussi et les Tarnais ne font pas exception à la règle. À chaque coin de rue, on y rencontre des Albigeois, des Carmausins et donc des Castrais. Si l’on se balade dans les rues, on peut même apercevoir le jaune percutant d’un des plus célèbres bar de la région qui, à l’aide de son pastis, apporte une petite touche de Provence sur les bords de la Garonne. De plus, le moindre bobo toulousain n’hésitera pas à vous rappeler qu’il se trouve à “2 heures de la mer et de la montagne” et que “de toute façon, c’est quand même mieux que Bordeaux”.

Et si un néo-rouge et noir y développe quand même le mal du pays ? Pas de soucis, le bleu présent du sol au plafond dans le vestiaire du Toulouse Olympique, club de XIII partageant l’enceinte d’Ernest Wallon avec le Stade Toulousain, rappellera aux plus nostalgiques les couleurs de Pierre Fabre. Effet madeleine de Proust garanti. Dans les travées d'Ernest Wallon, un club de supporters rugit depuis près de 25 ans : le Huit

Toulouse, le sas de décompression

Plus la ville est grande, moins la pression l’est. Si le million d’habitants de la Ville Rose peut mettre la pression aux novices, elle rassurera les plus avertis. Adieu les poignées de mains du boulanger local la veille d’un derby. Vous savez, celle accompagnée d’encouragements, mais qui dure beaucoup trop longtemps pour être simplement amicale. De même pour les regards insistants à chaque coin de rue de la cité castraise qui signifient : “Tu dois gagner, c’est pour l’honneur de la ville”.

Une fois arrivé à Toulouse, la défaite pèse moins lourd sur les épaules. Les supporters toulousains sont à 75% des ingénieurs aéronautiques qui vont ranger leur polo rouge et noir à chaque défaite importante et ne le ressortiront que lorsque les hommes d’Ugo Mola atteindront les phases finales ou enchaineront leur 42éme victoire d’affilée. Une aubaine.

Toulouse, une terre de titres

Si la banlieue influence Paname, on peut dire que le Tarn influence Toulouse. Sur les dix derniers titres, seulement deux équipes ont réussi à remporter à plusieurs reprises le Bouclier de Brennus : le Stade Toulousain et le Castres Olympique. Un hasard ? Sûrement, à moins qu’il y ait un pacte, jusqu’alors tenu secret, qui consiste à conserver au maximum le fameux bout de bois en Occitanie. Un objectif réussi puisque entre 2011 et 2021, six des dix titres de Champion de France sont revenus à l’une des deux formations du sud ouest. Encore un Brennus pour le Stade Toulousain : quelle équipe a le meilleur taux de victoire en finale ?

Les plus heureux dans l’histoire ? Les Samoans Iosefa Tekori et Piula Faasalele vivent l’extase au Stade de France en 2013 avec le CO avant de le connaître de nouveau en 2019 sous les couleurs toulousaines. Antoine Dupont n’a pas connu ce plaisir, il a joué à Castres entre les deux titres tarnais de 2013 et 2018, mais a remporté le Brennus en 2019 et 2021 avec le Stade Toulousain. Anthony Jelonch pourrait connaître cette sensation, champion en 2018 du côté du Tarn il ne lui reste plus désormais qu’à emmener ces nouveaux coéquipiers sur le toit du Top 14.

Toulouse, un derby entre copains

Il y a bientôt deux ans, les présidents du Stade Toulousain et du Castres Olympiques ont tenu une conférence de presse pour détendre la relation entre les deux parties. La faute à des altercations nerveuses entre certains supporters des deux équipes. Didier Lacroix dira : “Il y a un modèle qu'on ne veut pas suivre, c'est celui du foot. [...] On veut que les Castrais puissent venir à Toulouse sans crainte et inversement.” Des paroles sages appuyées par les déclarations de son homologue castrais, Pierre-Yves Revol, qui considère que “la convivialité et les échanges de nos publics, c'est le patrimoine de notre sport.”

Sans pour autant être des missions diplomatiques, les transferts entre les deux clubs participent alors indirectement à apaiser les tensions. Une manière de rassembler Castrais et Toulousains, mais qui amène aussi (et surtout) un fort potentiel de chambrage une fois arrivé sur le pré. Top 14. Intraitable depuis janvier, jusqu'où ira le Castres Olympique ?

Toulouse, champion continental

Il y a les titres en Top 14, mais il y aussi ceux sur la scène internationale. Et pour la Champions Cup, les deux équipes semblent avoir une catégorie d’écart. Si Toulouse s’en sort plus que bien avec 5 titres européens, c’est moins le cas du côté du CO qui n’en a jamais atteint la finale. Partir de Castres pour venir à Toulouse, l’occasion parfaite de toucher les sommets européens ?

D’autant plus que les trajets sont vite réalisés. Toulouse est la capitale française de l'aviation. De cette manière, les Castrais pourront enfin voir autre chose voler qu'une perdrix et découvrir qu'il y a un monde au-delà du triangle Toulon-Paris-La Rochelle. Chose qui peut sembler inconcevable au vu des performances trop souvent fantomatiques en Coupe d'Europe.