DÉSINTOX. Les adversaires du Stade Toulousain prennent-ils plus de cartons rouges ?

Le carton rouge reçu par Will Skelton en TOP 14 a relancé le débat de savoir si les adversaires du Stade Toulousain recevaient plus de carton rouge qu’ils ne le devraient.

Après le coup de sifflet final de Toulouse-La Rochelle, nous savions tous que les discussions d’après match allaient se porter sur un fait de jeu en particulier, d’autant plus que ce dernier change complètement la physionomie de la rencontre : le carton rouge donné au géant deuxième-ligne australien Skelton. Était-il mérité ou non ? Le débat fait rage et ravive une légende urbaine qui veut que les Toulousains soient favorisés par l’arbitrage. Mais est-ce véritablement le cas ? Est-ce que les équipes qui affrontent le Stade reçoivent plus de carton rouge que d’habitude ? Nous allons donc tenter de répondre à cette question, en s’appuyant sur les données des trois dernières saisons.

Les Toulousains favorisés par l’arbitrage ?

Peu avant la finale de Top 14 opposant le Stade-Toulousain à La Rochelle, et suite au carton rouge reçu par Seuteni en demi-finale, Actu rugby avait déjà tenté d’apporter une réponse à ce débat. Pour cela, il fallait retracer tous les cartons rouges qui avaient été encaissés par les adversaires des Rouges et Noirs, ainsi que ceux distribués au champion de France et d’Europe en titre. Sur les trois dernières années, les Toulousains ont reçu 7 cartons rouges en 6 rencontres différentes. Parmi eux, on se souvient forcément des cartons rouges distribués à Joe Tekori et Richie Arnold lors de la rencontre face à Clermont en septembre 2020 (victoire 33-30 des Auvergnats). S’ajoutent à cela les deux cartons rouges de Zack Holmes (notamment un en quart de finale de Champions Cup), ainsi que ceux de Faasalele, Neti et Kok.

7 cartons rouges en trois ans (à vrai dire plutôt deux et demi), c’est assez conséquent pour une équipe qui est censée être avantagée par l’arbitrage ! Mais pour aller au bout de l’analyse, comparons maintenant ce chiffre aux cartons reçus par les adversaires des Hauts-Garonnais : toujours sur la même période (c’est-à-dire les trois dernières saisons), on dénombre... également 7 cartons rouges ! Le dernier en date étant celui de Skelton ce week-end. Mais avant cela, Botia (en coupe d’Europe), ainsi que Seuteni, Taofifenua, Luamanu, Goujon et Fresia en championnat, avaient, eux aussi, écopé de la même sanction. D’un point de vue purement statistique, les adversaires du Stade Toulousain ne reçoivent donc pas plus de cartons rouges que ces derniers, mais autant.

Le Stade Toulousain, loin d’être l’équipe qui bénéficie le plus des cartons rouges...

Si ce premier constat permet de répondre à ce débat, il faut également rajouter que ce ne sont pas les Toulousains qui provoquent le plus de cartons rouges si on en croit les chiffres de la Ligue. En effet, les Stadistes ont vu leurs adversaires recevoir 7 cartons rouges ces trois dernières années, tout comme ceux du Racing et de Montpellier. Mais ce chiffre est loin d’être le plus élevé ! Car ce sont bien les Palois qui ont provoqué le plus de cartons rouges (10), suivis de près par Clermont (8). Des chiffres qui permettront peut-être de lever le voile sur ce fantasme autour de l’arbitrage favorable dont bénéficierait le Stade Toulousain.