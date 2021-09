ARBITRAGE. Top 14. Pour le patron des arbitres, un carton jaune contre Will Skelton aurait pu suffire

Interrogé par actu.Rugby, Franck Maciello a conforté le débat autour du carton rouge de Will Skelton, même ''s'il comprend'' la décision de M. Dufort.

Voilà qui ne va pas manquer d'alimenter la polémique. Alors que nombre d'observateurs ont contesté fermement la décision de monsieur Jonathan Dufort, arbitre de la rencontre entre La Rochelle et Toulouse, concernant le carton rouge infligé à Will Skelton (57ème minute), voilà que le patron des arbitres français, Franck Maciello, interrogé par actu.Rugby, conforte le débat. "Je soutiens Jonathan, a tout d'abord affirmé l'ancien as du sifflet. Sa décision, c'est vraiment d'assurer la sécurité du joueur, car on ne peut pas nier qu'il y a un contact à la tête. [...] Je comprends pourquoi Jonathan a agi ainsi. »

Avant de nuancer la décision prise par M. Dufort, et notamment celle de qualifier l'action de Will Skelton sur Richie Arnold de "charge à l'épaule", le cas échéant ne permettant pas de bénéficier de circonstances atténuantes. Selon lui, il ne s'agit pas d'une réelle charge à l'épaule même s'il souligne la volonté claire et évidente de mettre un impact avec le bras de la part du deuxième ligne rochelais. Maciello poursuit : "Cet observable aurait pu être pris en compte, de ce fait la sanction aurait pu être baissée d'un cran (et donc ramenée à un carton jaune)." Ah le métier d'officiel, loin d'être facile...