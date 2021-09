Top 14. ARBITRAGE. Will Skelton méritait-il vraiment un carton rouge face au Stade Toulousain ?

Si Toulouse s'est imposé à La Rochelle grâce à une maîtrise supérieure, le carton rouge adressé à Skelton a faussé la fin de match, et fait beaucoup de bruit.

Certes, la victoire de Toulouse à Deflandre ce dimanche ne fait pas grand contest, tant La Rochelle a eu les opportunités de l'emporter sans jamais les saisir. Les Rouges et Noirs ont pu jouir d'une fiabilité de leur buteur ainsi que d'une efficacité générale bien meilleures, et à la fin, dans des rencontres aussi accrochées, c'est ce qui fait la différence. Pourtant, nombreux sont les observateurs à arguer une nouvelle fois que sans le rouge distillé au deuxième ligne Will Skelton à l'heure de jeu, le résultat final aurait été différent.

Et ils n'ont probablement pas tort, car à s'y souvenir de plus près, les Maritimes étaient jusqu'alors relativement dominants sur les impacts, confiants en leur jeu et davantage entreprenants. Et qu'à l'instant même où la montagne australienne de 2m03 pour 140kg est sortie, il y eut comme un "pschiiit" qui résonna au-dessus de Marcel-Deflandre. C'est bien simple, dans la foulée, Thomas Ramos en profitait pour ramener les siens à quatre points (16-12) et c'est à compter de ce moment-là que les Toulousains reprirent la main sur le match, se faisant plus incisifs, plus pressants, plus corrosifs même, emmenés par leur leader in extenso Antoine Dupont, une nouvelle fois énorme.

Voyez-y un lien ou non, mais ce n'est d'ailleurs que moins de 10 minutes plus tard, à un quart d’heure de la fin, que les Stadistes lançaient enfin une offensive depuis leur propre moitié de terrain. Et que d’un mouvement des 3/4 parfaitement exécuté, magnifié et conclu par un exploit sur 50 mètres de Romain Ntamack , ils inscrivaient le seul et unique essai de leur équipe, celui qui permettait au Stade Toulousain de repasser devant au score. Ils ne lâcheraient plus leur proie et d'une dernière pénalité de Ramos (74e), confortaient leur victoire 16 à 20 en terre rochelaise. Une leçon de réalisme...

Mais était-ce la bonne couleur de carton ?

Bien sûr, l'action du plaquage haut de Skelton sur Arnold ressemblant plus à un accident qu'autre chose, et l'image étant assez vive mais sans laisser apparaître de grande violence non plus, certains comme Sébastien Chabal se sont dits "gênés" par la décision arbitrale et auraient préféré un carton jaune. D'autres, comme Marc Lièvremont, ont été plus mesurés et ont reconnu qu'il y avait bien un contact direct avec la tête et une forme de violence dans le geste de Skelton sur son compatriote australien, et que cela méritait donc bien un rouge, même si cela faussait la fin de match et frustrait tout le monde.

L'ancien sélectionneur a vu juste, car dans ce genre de situation, notre expert Dédépuildébut nous rappelle que les directives de l'arbitrage sont aujourd'hui de se poser ces questions :

Y-a-t-il Contact à la tête ? OUI

Est-ce une charge à l'épaule ou un plaquage ? Charge à l'épaule (considérée comme telle car le bras est fermé)

S'il s'agit d'une charge à l'épaule, il est demandé aux arbitres de ne pas analyser les circonstances atténuantes. Le carton rouge est donc conforme aux directives.