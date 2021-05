VIDEO. Champions Cup. Botia exclu de la finale après un plaquage ultra dangereux sur Médard

Le centre du Stade Rochelais Levani Botia a été exclu par l'arbitre lors de la finale de la Champions Cup entre le Stade Rochelais et Toulouse.

Pas de rounds d'observation dans cette finale de la Champions Cup entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Après deux pénalités de chaque côté par Ntamack et West (6-6), un premier tournant a eu lieu lorsque Botia s'est rendu coupable d'un plaquage dangereux sur Maxime Médard. Si l'arbitre a tout d'abord sorti un carton jaune contre le Fidjien, il est revenu sur sa décision après l'appel du TMO. Sur la vidéo, on peut voir que le contact est direct entre l'épaule du Rochelais et l'arrière Toulousain. Il n'a eu d'autre choix que de sortir le carton rouge. Notez que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe qu'un joueur est exclu en finale.