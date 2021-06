Dans les travées d'Ernest Wallon, un club de supporters rugit depuis près de 25 ans : le Huit

Présent depuis près de 25 ans à Ernest Wallon, le club de supporters du Huit est devenu l’une des vitrines des supporters rouges et noirs.

De la fin de l’amateurisme aux sommets européens, le Huit toulousain est passé par beaucoup d’émotions différentes. Depuis 25 ans, ce groupe de supporters du Stade Toulousain est devenu iconique dans les tribunes du Stade Ernest wallon. À tel point qu’à plusieurs reprises des joueurs sont venus s’installer aux côtés de Jérôme Chassard et Jean-Marc Arnaud, respectivement secrétaire et président de l’association. Ils se rappellent particulièrement des dernières de Grégory Lamboley et Trevor Brennan. Les deux étaient comme “retombés en enfance” malgré leur absence des terrains pour leurs adieux toulousains. Le cas de Trevor Brennan était particulier, radié des terrains suite à un accrochage avec un supporter, il a passé la quasi-totalité de cette dernière rencontre au côté du Huit. Installé avec sa famille et un petit cortège irlandais dans les gradins, le président voulait faire sortir le colosse irlandais “par la grande porte des supporters, puisqu’il n’avait pas pu le faire par la pelouse”.

Des valeurs d’ouvertures et de partage

“Ce que nous voulons, c’est ouvrir nos portes à tous ceux qui le veulent. Que tu sois riche, pauvre, étudiant, retraité, etc. quoi qu’il arrive, tu as ta place au Huit.” Ce sont les paroles de Jean-Marc Arnaud. Le président du huit s’étant démené depuis la création du club de supporter pour que ce dernier forme “une famille autour du rugby”. Il nous explique qu’il a notamment dû se battre contre un machisme, très présent dans le rugby selon lui, pour permettre aux femmes et aux enfants de venir librement au Wallon. Jérôme Chassard, lui, nous explique qu’il a "grandi avec eux”. Selon lui, ce groupe se développe au point de faire partie intégrante du “paysage toulousain”.

La mémoire du temps passé

Un paysage toulousain qui rend cependant nostalgique les deux passionnés des rouges et noirs. Ces derniers regrettant en partie la perte d’engouement du peuple toulousain pour leur équipe mythique. Le secrétaire du Huit nous confiant qu’il est même admiratif de ce que fait La Rochelle. La ferveur maritime lui rappelant une époque qui semble peut-être passée : “Peut-être que le public s’est habitué au titre ou qu’il y a besoin de retrouver un nouveau public, je ne sais pas. J’espère juste que les jeunes qui s'intéressent au rugby pourront connaître ce que j’ai vécu quand j’avais 18 ans, en tant que supporter.” Top 14. Les Bagnards et le Stade Rochelais, portrait de l’un des “couples” les plus connus du championnatEn ce qui concerne les anecdotes dans les tribunes du Wallon ou en déplacement, le quart de siècle d’existence du Huit en a connu tellement que les deux hommes ont du mal à en ressortir une en particulier. Le président nous évoque son arrivée au Huit, dans un premier temps en tant qu’intérimaire alors qu’il gérait un comité des fêtes qui lui tenait à cœur en parallèle. Il se remémore également des actions atypiques de la part de partenaire du club parfois fou amoureux de ce dernier. Jérôme Chassard, lui, raconte pêle-mêle les grands soirs européens, des victoires à la dernière minute, quand ce n’est les deux à la fois ou bien même les courbes majestueuses des coups de pieds de David Skrela balayés par le vent toulousain.