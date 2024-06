TOP 14. ''On sera le Petit Poucet'', l’UBB salive à l’idée d’affronter l’ogre toulousain

Qualifié en finale pour la première fois de l’histoire du club, l’Union Bordeaux-Bègles rêve d’un nouveau bouclier girondin, plus de 30 ans après le CA Bègles.

Vainqueur du Stade Français Paris (22-20) en demi-finale, l’Union Bordeaux-Bègles s’est offert le droit de rêver au bouclier, le vendredi 28 juin prochain à Marseille. Face à eux, le Stade Toulousain espère réaliser le doublé Top 14 - Champions Cup.

En conférence de presse d’après-match, le cadre bordelo-béglais Jefferson Poirot a identifié le statut que lui et ses coéquipiers vont occuper sur les bords de la Méditerranée. Selon des propos rapportés par L’Équipe, le pilier n’a pas la prétention de se présenter comme un favori :

Je ne sens pas ce groupe rassasié donc c'est plutôt bon signe. Après, on va se présenter face à une équipe qui a 22 boucliers de Brennus, une génération de gagnants… On sera le Petit Poucet, l'outsider. C'est un statut qui nous va aussi. On aime beaucoup être dans cette position. On va se battre pour être au niveau.”

RUGBY. TOP 14. Cette fois-ci c'est la bonne pour l'UBB qui retrouvera Toulouse en finale !

De son côté, le manager Yannick Bru se félicite aussi de cette qualification. Toujours pour L’Équipe, il confiait : “On est contents de permettre à l’UBB de franchir une étape de plus. C'était notre mission. Ce soir, on est heureux. Demain, on va récupérer et rassembler nos forces pour préparer le grand rendez-vous de vendredi.”

Cependant, l’ancien de l’Aviron Bayonnais ne s’arrête pas sur ce point et affiche clairement ses intentions. “Quand on a la chance d'aller en finale, on ne peut pas y aller en tant que simple spectateur”, affirme-t-il aux journalistes.

Top 14. Lucu et Lamothe, les Maxime de l’UBB ont écœuré le Stade Français

Après la qualification en finale, l’UBB a conscience que le défi qui l’attend n’est pas anodin. Sur terrain neutre et avec plusieurs cadres absents ou incertains (Jalibert, Tameifuna, etc.), les Bordelo-béglais ne vont pas à Marseille dans les meilleures conditions.

Face à eux, le Stade Toulousain est sûr de ses forces et sait comment gagner. Champion de France en titre, Ugo Mola rêve d’offrir un quatrième Bouclier de Brennus à sa folle génération. Mais le doute reste de mise, car quelques absences majeures se font sentir du côté de Toulouse, avec la blessure de Cyril Baille par exemple.

RUGBY. Top 14. Changer de club, ''essentiel dans la vie d'un joueur'', estime Moscato à propos du transfert de Penaud

Fondée en 2006, l’Union Bordeaux Bègles n’a même pas 20 ans d’existence. Depuis sa création, le club girondin est passé du fond de tableau de Pro D2 à la finale du top 14. Avant lui, ses deux ancêtres comptent à eux deux 9 titres (7 pour le Stade Bordelais et 2 pour le CA Bègles). La dernière fois qu’un Bouclier de Brennus est venu dans la région, c’était grâce à la tortue béglaise dirigée par Bernard Laporte et aux Rapetous de Vincent Moscato.

RUGBY. Stade Toulousain. Saison terminée pour Baille, Lebel incertain pour la finale du Top 14