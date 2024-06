RUGBY. Stade Toulousain. Saison terminée pour Baille, Lebel incertain pour la finale du Top 14

Le Stade Toulousain subit un double coup dur avant la finale du Top 14 : Cyril Baille est forfait après une grave blessure, et Matthis Lebel est incertain.

La qualification pour la finale du Top 14 s'accompagne de mauvaises nouvelles pour le Stade Toulousain. Cyril Baille, pilier incontournable de l'équipe, est forfait après une grave blessure subie lors de la demi-finale face à La Rochelle.

RESUME VIDEO. TOP 14. Coup de génie, coup de sang, Toulouse se sort du piège rochelais et rêve du doubléVictime d'une rupture des ligaments de la cheville et d'une fracture du péroné, selon L'Equipe. Le Tricolore avait été évacué sur civière avant d'être transporté à l'hôpital de Bordeaux. Le diagnostic a été sans appel : saison terminée pour Baille, qui sera opéré ce lundi.

Le manager toulousain, Ugo Mola, n'a pas caché son inquiétude lors de la conférence de presse d'après-match via le Midi Olympique : "Cyril est parti à l'hôpital. Sa saison est terminée. On espère qu'il n'y a pas trop d'arrachements osseux qui pourraient compliquer la blessure." Malgré un mince espoir initial, la gravité de la situation a été confirmée par le joueur lui-même sur ses réseaux sociaux.

Mais ce n'est pas le seul coup dur pour le Stade Toulousain. Matthis Lebel, auteur du dernier essai toulousain et blessé lors de la demi-finale, est également incertain pour la finale qui aura lieu vendredi prochain.

L'ailier international s'est bloqué le dos et aurait quitté le stade avec des béquilles. "Il me semble que je me suis bloqué le dos, on verra demain", a-t-il déclaré au Midi Olympique, laissant planer le doute sur sa participation.

RUGBY. Véritable thriller, cette demie voit Toulouse se hisser en finale aux dépens de La RochelleCes blessures font suite à un match intense et physique face à La Rochelle, où les Toulousains ont dû puiser dans leurs réserves pour arracher la victoire. Le Stade Toulousain devra maintenant compter sur la profondeur de son effectif pour affronter cette finale décisive.

Sans Baille, c'est très certainement l'Américain David Ainu'u, finisseur face aux Maritimes, qui devrait être titulaire. Dans le cas de Lebel, les joueurs ne manquent pas pour prendre sa place sur le banc si d'aventure son forfait est confirmé. L'Italien Ange Capuozzo postule.

Les supporters espèrent que cette finale au Vélodrome de Marseille permettra de couronner une saison exceptionnelle malgré ces obstacles. Le coup d'envoi est prévu pour vendredi prochain, avec une équipe toulousaine déterminée à surmonter ces épreuves et à décrocher un nouveau titre de champion.