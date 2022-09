TOP 14. Le retour de Mathieu Bastareaud : une aubaine pour ce RCT-là !

Côté rugby, Mathieu Bastareaud a conscience d'être un miraculé qui s'est donné les moyens de rechausser les crampons. Il fut même l'homme du match face à l'ASM.

On l'avait quitté il y a 10 mois, sur cette même pelouse, avec des images glacantes et les deux genoux dans la boîte à gants. Certains spécialistes avouaient même quelque temps après sa blessure qu'ils ne savaient pas si Mathieu Bastareaud pourrait remarcher sans gêne un jour. Et pourtant, Basta a fait bien plus que ça. En ce dimanche soir de septembre, l'ancien centre aux 54 sélections refoulait le pré de Mayol, si cher à son coeur. Malgré un doigt cassé à l'entraînement du capitaine la veille, rien n'aurait pu l'empêcher de jouer ce match face à Clermont, si important pour lui. Pas après ce qu'il avait déjà surmonté. "J'étais sûr de jouer, affirmait-il en conférence de presse après la rencontre. Je me suis préparé pour jouer. Peut-être qu'un ouragan m'aurait empêché de jouer cette rencontre (rires)..." Un ouragan, il n'y en a pas eu ce dimanche soir du côté du centre-ville toulonnais. Malgré quelques secousses du public, que l'on sentit gronder sur chacune des interventions de son nouveau numéro 8.

Une variété précieuse

Dans le jeu et à défaut d'être exceptionnel (laissez le temps au temps, comme on dit), "Bastarocket" fut précieux. Précieux pour retrouver de l'avancée et de la continuité grâce à ses multiples ramassages dans l'axe. Précieux grâce à son leadership et son expérience, au moment de revigorer les troupes lorsque les Clermontois revenaient dans la partie. Et enfin précieux de par sa variété, qu'elle concerne le jeu au sol et ce grattage autoritaire à la 10ème minute, où le jeu au pied via cet astucieux coup de botte rasant et croisé, qui mis la pression sur l'arrière Newsome, obligé de concéder la faute (24ème). S'il n'a passé que 48 minutes sur le terrain, l'ancien lyonnais s'est offert un beau cadeau d'anniversaire (il a fêté ses 34 ans le veille de la rencontre) en étant récompensé du titre d'homme du match par le public toulonnais. À croire qu'à Mayol plus qu'ailleurs, on sait célébrer ses légendes comme il se doit...

Avec Mayol, c’est un amour réciproque. Comme je l’ai dit, sur le terrain, ici, je n’ai jamais triché. Le public de Mayol aime les personnes qui sont généreuses sur le terrain. Eux, ce qui les intéressent, ce n’est pas que tu traverses le terrain. Ils aiment les mecs qui chavirent les mêlées, les mecs qui s’ouvrent le crâne pour arrêter un mec. Je me suis toujours donné à 200%. Ils me le rendent.

