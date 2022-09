TOP 14. Qui est Gael Dréan, le nouvel ailier du RCT qui marche (déjà) dans les pas de Gabin Villière ?

Arrivé de Fédérale 1 à l'intersaison, Dréan a réalisé un grand match pour sa 1ère en Top 14. Auteur d'un essai, il a contribué a la victoire des siens. Focus.

Si vous n'êtes qu'un spectateur du dimanche du rugby français, où que vous ne suivez pas d'un oeil avisé le RCT, le nom de Gaël Dréan ne devait certainement rien vous évoquer... avant ce dimanche soir. Pas de panique et c'est bien normal, l'ailier toulonnais jouait ce week-end son premier match de Top 14, lui qui portait les couleurs de Rennes en Fédérale 1 la saison dernière. Reste qu'avec son numéro 11 dans le dos, le jeune homme (21 ans) a dû vous en boucher un coin, avec sa performance 3 étoiles soldée par un essai de pur finisseur. Et peut-être vous rappeler quelqu'un également ! Rapide, puncheur et hargneux en défense malgré un gabarit modeste (1m84 pour 84kg), il ne manque finalement qu'un casque rouge vissé sur la tête à Dréan pour être un sosie parfait du chouchou de la Rade. Et si sans indice supplémentaire vous ne faites toujours pas le rapprochement, peut-être que le rappel du parcours de Dréan vous mettra la puce à l'oreille.

Une trajectoire "ovniesque"

Pur breton, l'ailier toulonnais a explosé à la face du rugby français en plantant 14 essais en 22 titularisations en Fédérale 1 l'an passé, jusqu'à un titre de champion de France glané avec le REC face à Hyères. Et l'appel des recruteurs toulonnais. "Honnêtement, je n’étais pas très chaud au début, confiait-il pour Rugbyrama au début de l'été. C’est une grosse marche pour moi, au début je la trouvais un peu trop grande mais j’ai bien discuté avec les coachs toulonnais qui ont réussi à me convaincre. Je vais en apprendre tous les jours au RCT, c’est certain." Apprendre, c'est certain, pour celui qui il y a un peu plus de 3 ans et pour ses débuts en séniors, évoluait encore en Fédérale 3, du côté de Plouzané !

Ce dimanche face à Clermont, celui qui performait également à 7 a en tous cas prouvé a nouveau qu'il n'avait pas froid aux yeux. Déjà, au mois d'août, en amical face à ce même ASM, on avait senti le natif de Lorient avec du feu dans les jambes et une capacité à gagner ses duels assez exceptionnelle. Là, il a pu briller grâce à l'absence de son aîné, Gabin Villière, que vous avez (on l'espère) certainement reconnu en toile de fond de cet article. "Gabin ? C’est sûr que c’est un exemple. Une trajectoire comme la sienne, je signe direct !" C'est tout ce qu'on souhaite à l'ailier qui à fait le grand saut cet été. Et qui semble avoir - déjà - conquis le public de Mayol, si friand de ces profils atypiques, généreux et "ovniesques". Quoi de plus normal, dans une ville où rien n'est pareil ?

