AMATEUR. Frère de Ben et meilleur réalisateur de Fédérale 1 : qui es-tu Jacob Botica ?

Né en Angleterre puis élevé à Auckland, Jacob Botica a pourtant des liens tous particuliers avec la France... Un pays dans lequel il s'épanouit désormais.

Il s'appelle Jacob, joue à l'ouverture au Rennes Universitaire Club et a signé à Soyaux-Angoulême pour la saison prochaine. Sa particularité ? Il en a plusieurs : déjà, celle d'être tout récent champion de France de Fédérale 1, à la suite d'une finale face à Hyères lors de laquelle il inscrivit l'intégralité des points (15) de son équipe. Aussi d'être le meilleur réalisateur de la 4ème division française cette saison, avec pas moins de 329 points inscrits et une réussite au pied de plus de 85%. Mais d'où sort cet ovni nous direz-vous ? Eh bien pas vraiment de nul part, en fait, puisque ce Jacob-là, Botica, n'est autre que le petit frère du numéro 10 du CO Ben Botica. Accessoirement aussi le fils de Frano, 7 capes avec les All Blacks, que les plus anciens connaissent de par ses passages à St-Lary notamment, mais aussi Castres, Biarritz et l'US Tours.

RUGBY AMATEUR. INCROYABLES BRETONS ! Rennes est champion de France de Fédérale 1

Jacob, lui, âgé de 29 ans aujourd'hui, a d'ailleurs vécu dans l'Hexagone durant son enfance. Puis connu diverses aventures ; d'abord à St-Jean d'Angély en Féd 1, mais aussi à Agen puis St-Médard-en-Jalles. Sans oublier son passage compliqué mais formateur au sein de l'élite du Pays de Galles, aux Scarlets puis à Newport. Mais c'est à Rennes, où il est arrivé grâce à son agent et la présence de son frère à seulement quelques heures, qu'il a franchi un cap. On a coutume de dire que la Bretagne ça vous gagne ; lui le reconnaît volontiers. "J'ai pas mal voyagé durant ma carrière et je sortais de deux saisons difficiles en Grande-Bretagne. Mais mon arrivée à Rennes a ravivé une flamme en moi et mon amour pour ce jeu qu'est le rugby." À tel point qu'après une première saison stoppée net par le Covid, Botica explose à la face de la Fédérale 1 et plus encore : "Je pense que je sors d'une des saisons les plus abouties de ma carrière, en effet. J'ai trouvé mon équilibre et mon bonheur ici, en France".

Les célébrations du titre ont été dingues. On a eu un peu mal à la tête ces deux derniers jours mais oui, nous sommes toujours sur notre petit nuage après ce qu'on a accompli cette saison. Être champions de France est un accomplissement incroyable ! On a d'ailleurs ressenti une ferveur incroyable et que notre parcours avait contribué à booster la région et la portée du rugby ici ces derniers temps.

Mais ce joueur, qui a porté Rennes à bout de bras en phases finales (63% des points de son équipe), a-t-il de quoi jouer aux échelons supérieurs ? Il y a en tout cas de bonnes raisons de le croire. Déjà parce qu'en dépit d'un physique un peu moins trapus (1m77 pour 85kg), Jacob a de vrais traits de similitudes avec son frère, élu meilleur joueur du Top 14 en 2018 on le rappelle. Vif et très précis face au but, le natif de Wigan - là où son paternel jouait au début années 90 - est aussi et surtout un vrai joueur de ballon. Un gars qui "adore avoir la gonfle le plus possible entre les mains", histoire de "pouvoir attaquer la ligne et travailler les défenses afin d'ouvrir des brèches pour mes coéquipiers ou pour moi-même."

AMATEUR. La Bretagne, ça gagne ! Rennes signe un exploit sensationnel et monte en Nationale

Aussi parce que le Top 14 reste son rêve, et que jouer (au moins) à un niveau professionnel était son but lors de son retour en France en 2020. "Voilà chose faite, puisque je me suis engagé au SA XV, et c'est un superbe nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Signer à Angoulême, qui va être promu, était aussi une superbe opportunité de montrer ce que je sais faire, en ProD2." En concurrence avec Matthieu Ugalde à l'ouverture l'an prochain, Botica aura surtout pour mission d'aider les Charentais à assurer leur maintien en 2ème division. Avant de pourquoi pas envisager plus haut, histoire de définitivement marcher dans les pas de son père, et de son grand frère...