TOP 14. Maddocks vs Kinghorn, duel de haute voltige à venir : qui touchera les étoiles ?

Alléchante, l’affiche Pau vs Toulouse sera également l’occasion d’observer le duel entre Maddocks et Kinghorn dans le fond du terrain. Soit les 2 joueurs les plus impressionnants du Top 14 dans les airs.

A vrai dire, cela faisait désormais près d’un an et l’arrivée de Kinghorn dans l’Hexagone qu’on attendait que ces deux joueurs se rencontrent, en Top 14. Il faut dire que l’Ecossais et Jack Maddocks ont de nombreuses similitudes. D’abord physiques, eux qui sont les deux plus grands arrières du championnat (respectivement 1m96 pour 101kg et 1m94 pour 96kg).

Ensuite dans le jeu, ou les deux garçons de 27 ans disposent de cette faculté à tout bien faire, avec le geste juste, dans le bon tempo. Mais aussi cette capacité à breaker les défenses en battant toujours - ou presque - le premier opposant, faire parler leurs cannes sur les relances ou jouer les seconds ouvreurs quand la situation s’y prête.

TOP 14. Avec Jack Maddocks, la Section Paloise s'est-elle trouvée son Damian Penaud ?Quoi d’autre ? Ah oui, leur jeu aérien, évidemment. Forts de leur taille et de leur gabarit longiligne, Maddocks et Kinghorn disposent également d’un timing excellent et d’un mental d’acier, faisant d’eux les meilleurs "gardiens de but" du Top 14.

Impériaux sur les duels aériens défensifs, les arrières internationaux représentent une assurance tous risques dans le second rideau pour leurs coéquipiers. Samedi soir, on devrait donc avoir un duel de haute volée, qui, comme un symbole, se déroulera boulevard de l’Aviation.

Des formes différentes

Et si en ce début de saison, Kinghorn semble un peu traîner la patte, sa mise au repos la semaine passée lui conférera certain un jus important pour son retour dans le groupe ce week-end. Lui qui devrait naturellement être titulaire à l’arrière, avec le repos à prévoir de Thomas Ramos.

VIDEO. L'envol d'Ange Capuozzo : parce qu'il n'y a pas qu'Antoine Dupont dans la vie

Tout le contraire de Maddocks, déjà auteur de 2 essais et qui, dans le sillage de sa saison dernière exceptionnelle, est en grande forme en ce moment. Au milieu d’un triangle arrière de Pau qui détonne de par sa profondeur et ses individualités exceptionnelles. "Je nous sens franchement bien équipés. Et puis c’est vrai qu’on a un triangle arrière vraiment performant, autant en qualité qu’en quantité," disait l'un des coachs pour Sud-Ouest.

Grandidier/Attisogbe/Maddocks : Pau va-t-il posséder le triangle arrière le plus dingue du Top 14 ?

Avec évidemment le capitaine de vaisseau Maddocks en tête d’affiche, lui qui fut déjà titulaire 5 fois sur 6 en ce début de saison. Et sur qui les Palois, qui n’ont plus perdu au Hameau face à Toulouse depuis 2020, compteront encore pour les tirer vers le haut. A toi de jouer, Mad.