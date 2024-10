VIDEO. L'envol d'Ange Capuozzo : parce qu'il n'y a pas qu'Antoine Dupont dans la vie

Déchaîné, Ange Capuozzo a définitivement pris son envol face à Clermont. Et réalisé son meilleur match sous les couleurs toulousaines.

Toulousain compatible, bien sûr qu’Ange Capuozzo l’est. C’est d’ailleurs pour ces atomes crochus que le Stade Toulousain l’avait fait traverser la France d’Est en Ouest à l’été 2022, malgré ses 72kg tout mouillés à l’époque qui en laissaient plus d’un sceptiques, en Top 14.

Ici et là, la gueule d’Ange la plus célèbre du pied des Alpes a parfois ébloui, durant ses 20 premiers mois dans ville rose, mais aussi régulièrement frustré de par ses blessures à répétition et son manque de d’aplomb dans les duels aériens, faute de densité notamment.

Et puis son corps l’a laissé tranquille, la confiance est revenue et, renforcé de quelques kilos supplémentaires n’ayant en rien entaché son pep’s (il affiche 79kg aujourd’hui), l’ailier/arrière s’éclate pleinement sous le maillot rouge et noir depuis qu’il a soufflé ses 25 bougies au printemps dernier.

Titulaire lors de 7 des 12 derniers matchs officiels du Stade Toulousain (pour 5 essais), l’enfant du Pont-de-Claix apprivoise avec soin un nouveau statut en ce début de saison 2024/2025. Samedi, face à Clermont, il a d’ailleurs réalisé une partie XXL 80 minutes durant.

"Est-ce que c’est mon meilleur match ? Je ne sais pas mais je me sens très bien physiquement, expliquait-il en conférence de presse pour Rugbyrama. J’ai à cœur de me proposer, de donner un maximum de solutions. Parfois, ça n’aboutit pas, c’est le jeu mais le but est d’être au bon moment au bon endroit."

Remuant, disponible, altruiste, malin et toujours aussi véloce, il s’est tout simplement régalé pour pleinement contribuer au festival toulousain du soir. Bilan ? 6 franchissements, 8 défenseurs battus, une grosse centaine de mètres parcourus ballon en main et sérieux 8/9 en défense. Le tout saupoudré d’un essai qu’il s’est fait tout seul, avant d’en offrir 2 à Antoine Dupont, qui était bien le seul individu d’Ernest-Wallon capable de lui voler la vedette en cette soirée radieuse.

Qu’importe, là n’était pas et ne sera jamais l’important pour l’ancien grenoblois, jamais du genre à vouloir attirer absolument les projecteurs sur lui. Même s’ils le sont forcément, à chaque fois que l’Ange prend son envol…