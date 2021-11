Top 14. Lyon. Pierre Mignoni va-t-il quitter le LOU après 8 ans de bons et loyaux services ?

Après un bon début de saison de son équipe, Pierre Mignoni va bientôt devoir trancher en ce qui concerne son avenir au LOU Rugby.

Dans un rugby où le marché des transferts des joueurs se fait de plus en plus actif, il ne faut pas oublier celui autour des entraîneurs ! Si l'arrivée de Franck Azéma à Toulon a fait beaucoup parler, l'avenir d'un autre entraîneur pourrait bien intéresser le monde du rugby, et en particulier les supporters du LOU, puisqu'il s'agit de Pierre Mignoni.

Top 14. Cas Azéma : La décision de la commission juridique ne va pas plaire à ClermontL'entraîneur de Lyon depuis 2015 s'est exprimé dans les colonnes du Progrès, concernant son avenir potentiel au sein du club. Ce dernier précise tout d'abord qu'il n'a parlé pour l'heure qu'avec le président Yann Roubert : "C'est le vrai sujet du moment. Je n'ai pas encore vu Monsieur Ginon, mais j'en ai déjà discuté avec Yann Roubert. Il m'a dit qu'il avait envie qu'on continue ensemble et qu'on se serait pas au bout de l'aventure en 2023 (date de la fin de son contrat), même si cela fera huit ans que je suis au LOU". Il semble donc clair ici que le LOU veut toujours de Mignoni.

Top 14. Pour Pierre Mignoni, ’’si les jeunes sont meilleurs, ils joueront. Point barre.”Mais si l'ancien Clermontois prolongeait à Lyon, ce serait pour avoir une fonction un peu différente de celle qu'il occupe en ce moment : "Mon rôle serait identique avec un peu de recul peut-être sur certaines choses. Je resterais sur le terrain avec la nomination d’un entraîneur principal. Mais si je poursuis ma mission, je souhaite aussi m’impliquer davantage dans le développement sportif et la structuration du club".

TOP 14. Racisme : Demba Bamba soutenu par Pierre MignoniToujours est-il qu'au vu des résultats du club, les supporters du LOU doivent être impatients de voir leur entraîneur rempiler pour quelques années supplémentaires ! Quand prendra-t-il la décision ? Apparemment, dans un bref délai : "Je vais prendre rapidement une décision sur mon avenir pour le bien de tout le monde. Parce que ça me bloque actuellement dans le recrutement. Cette incertitude m’a fait manquer des joueurs. Mais au-delà de ma personne, c’est surtout important pour le club afin qu’il puisse se retourner et poursuivre le développement de l’équipe au cas où". Une situation à surveiller dans les prochaines semaines, même si les deux parties semblent plutôt d'accord pour continuer l'aventure.