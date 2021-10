Top 14. Pour Pierre Mignoni, ’’si les jeunes sont meilleurs, ils joueront. Point barre.”

Dans un entretien réalisé avec Rugbyrama, l’entraîneur du Lou évoque le temps de jeu des jeunes et l’idée de rotation.

Son équipe a largement battu le Biarritz Olympique ce week-end. Pourtant, Pierre Mignoni semble concentré sur l’idée de “passer un cap” cette saison. Et pour y arriver, pas de recettes miracles. Le coach du LOU évoque l’importance de la gestion des effectifs dans un exercice où les matchs s’enchaînent et où certains de ces titulaires peuvent être appelés en sélection prochainement. Dans une interview accordée à Rugbyrama, il dit : “Quels que soient les joueurs qui sont alignés, il faut faire des performances sur le terrain. J’essaye d’avoir une rotation cohérente et que personne ne se sente installé, c’est important. Nous avons souffert de ça les saisons précédentes. Tu le payes maintenant ou plus tard, si tu as le bonheur d’aller plus loin. Pour moi, ce match était autant, voire plus important que celui de la semaine dernière. Et il est aussi important que celui de la semaine prochaine. Il n’y a aucune différence. Si on en fait, on ne s’en sortira pas.” TOP 14. Biarritz/Lyon, deux trajectoires diamétralement différentes depuis 2012

Pour l’ancien international français, les jeunes sont un point important de la gestion d’effectif. Il dit : “Les jeunes sont là pour bousculer la hiérarchie et je le répète, il n’y a pas de hiérarchie. Si les jeunes sont meilleurs que les autres, ils joueront. Point barre. C’est pareil pour tous les postes et tout le monde.”

Une exigence qui montre les ambitions des Rhodaniens. Nouveau poids lourd du championnat depuis quelques années, les Lyonnais ont montré que l’on pouvait compter sur eux avec notamment deux larges succès sur les promus basques et catalans. Placé dans le trio de tête à la 6ème journée de championnat, les coéquipiers de Demba Bamba sortait d’une défaite amère à domicile face à l’UBB. Pierre Mignoni avait d’ailleurs affirmé en conférence de presse qu’ils étaient “capable de faire bien mieux.” C’est désormais chose faite.