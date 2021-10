TOP 14. Biarritz/Lyon, deux trajectoires diamétralement différentes depuis 2012

Tandis que ces deux équipes s'affronteront ce samedi en Top 14, revenons en détail sur les dernières années de ces deux grands clubs du rugby français.

9 ans et demi : cela fait plus de 9 ans et demi que le LOU et le BO ne se sont pas affrontés en TOP 14. Une éternité, surtout lorsque l'on se rappelle que pendant de ce match, Yachvili, Traille, Thion Ngwenya ou encore Harinordoquy étaient tous sur la pelouse. Une victoire des Basques 17-34 à l'époque, qui condamnait Lyon vers une descente inévitable. Mais depuis ce jour, plus aucun match n'a eu lieu en première division entre ces deux clubs ! En effet, même si ces deux équipes se sont jouées à quelques reprises en Pro D2, et notamment lors de la saison 2015-2016, on dénombre peu d'affrontements entre Biarritz et Lyon depuis l'instauration du TOP 14, en 2005 (seulement 2 matchs). La raison à cela ? Un destin croisé, entre un club de plus en plus ambitieux au niveau national et qui s'est installé durablement en première division, et un monument du rugby français déchu, qui vient de retrouver l'élite cette saison. Retour en détail sur les dernières années de ces deux clubs.