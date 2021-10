Top 14. Les staffs de Toulon et du Stade Français menacés ?

Alors que Toulon et le Stade français ne réussissent pas leur début de saison, certains choix pourraient être fait par les deux présidents.

Si nous ne sommes encore qu'en début de championnat, la situation du RCT et du Stade Français a de quoi inquiéter. Respectivement 11ème et 14ème du Top 14 avec une seule victoire au compteur, ces deux clubs n'y arrivent pas pour le moment. Des résultats plus que moyens, qui pourraient engendrer des changements au sein des différents staffs.

Top 14. CLASSEMENT. Brive et Pau étonnent, Clermont se relance, Paris coule

C'est en tout cas ce que suggère ce matin Rugbyrama : en effet, et malgré une confiance pour le moment confirmée par les deux présidents, quelques noms circulent pour intégrer le staff de ces deux écuries. Côté Stade Français, le nom de Xavier Garbajosa serait évoqué, même si Hans-Peter Wild nie tout contact avec l'ancien entraîneur de Montpellier : "J'ai lu toutes ces spéculations dans la presse mais je n'ai jamais rencontré Xavier Garbajosa. Nous ne surréagirons pas". Une déclaration qui semble confirmer Gonzalo Quesada et son staff à la tête des champions de France 2015. Pour autant, le président de Paris attend bien plus de son équipe. Rugbyrama relève par ailleurs les propos de ce dernier, mécontent de la situation actuelle : "Je considère ce début d'exercice comme un désastre. J'attends toujours une explication de la part du staff technique et du management". À voir si dans les prochaines semaines, le Stade Français arrivera à relever la tête, et par la même occasion, sauver celle de son staff.

Une situation complexe, qui est similaire au RCT. En effet, Rugbyrama indique dans son article la confiance de Bernard Lemaître envers Patrice Collazo et son staff. La question d'une séparation "ne semble pas avoir été mise sur la table", malgré des performances très moyennes. Il semblerait donc que l'ancien entraîneur de La Rochelle reste sur le banc toulonnais lors des prochaines semaines, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025. Mais si les jours de Collazo à Toulon ne sont pas comptés pour le moment, un remaniement pourrait se faire dans un futur proche. Le nom de Franck Azéma serait ressorti, pour peut-être, épauler le coach de Toulon dans ses fonctions. Une option néanmoins compliquée à réaliser, au vu du contrat toujours en cours entre Azéma et Clermont.

TOP 14. VIDEO. Aymeric Luc met la piquette à la défense castraise pour un essai foudroyant !

Si pour l'heure, aucun staff ne semble donc en danger immédiat, les prochaines semaines seront décisives pour ces deux équipes qui voient leurs concurrents directs engranger de précieux points.