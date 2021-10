Top 14. CLASSEMENT. Brive et Pau étonnent, Clermont se relance, Paris coule

On fait le point sur le classement du Top 14 après cette cinquième journée. Si Clermont s'est relancé, le Stade Français a une nouvelle fois sombré une semaine après un succès encourageant.

Quel premier bilan tirer après cinq journées de Top 14 disputées ? Si l'on observe le classement, on remarque que Toulouse continue son cavalier seul en tête. Les hommes d'Ugo Mola impériaux depuis le début de la saison, enchaînent un neuvième succès consécutif en Top 14 (10 toutes compétitions confondues), le cinquième cette saison après s'être défaits d'accrocheurs biarrots dans un Aguilera en fusion. Des Toulousains reçus 5/5 donc qui ont pu s'appuyer sur un Antoine Dupont déterminant lors de son entrée en jeu. De son côté, l'UBB remonte à la deuxième place après sa victoire à Lyon, tandis que Brive et Pau étonnent, respectivement troisièmes et cinquièmes. De là à espérer mieux qu'un simple maintien ? Enfin, Clermont, treizième avant cette journée se relance en s'imposant au Michelin face au Racing 92. Neuvièmes, les Auvergnats reviennent à trois petits points du sixième et premier barragiste.

En bas de tableau rien ne va plus pour le Stade Français. Battus à Brive, les Parisiens n'ont donc pu confirmer leur belle prestation du week-end dernier contre Castres. Si bien que les Parisiens restent agglutinés dans les abysses du classement, derniers avec seulement 4 petits points au compteur. De son côté, La Rochelle continue de patiner. Après sa défaite à 0 point à Montpellier, les coéquipiers de Grégory Aldritt sont treizièmes, bien loin de leurs ambitions, à cinq longueurs du Racing, sixièmes. Enfin, le RCT continue également d'inquiéter. Après sa défaite à Castres, Toulon n'est que onzième avec seulement 8 points. Et n'a décroché qu'une seule victoire depuis le début de saison.