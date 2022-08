TOP 14. Les 3 bonnes raisons de regarder le choc des champions, La Rochelle vs Montpellier

Samedi, pour le compte de la 1ère journée de Top 14, le champion de France en titre se déplace chez le champion d'Europe. Un choc au sommet, qui vaut le détour.

Parce que c'est le choc des champions

Ces dernières saisons, on n'offusquera personne en arguant que les affrontements en Rochelais et Cistes n'ont pas toujours fait lever les foules. Gela Aprasidze nous avait bien fait mentir à Deflandre la saison dernière mais pour le reste, on eut généralement le droit à des matchs fermés, hâchés, parfois même joués dans des conditions (très) compliquées. Mais cette année, tout est différent. On parle là d'un choc entre le champion d'Europe en titre... et le champion de France en titre ! Le genre de titre qui vous feraient changer de dimension la plus terne des équipes. Par tradition, Montpellier n'avait beau pas faire rêver lorsqu'il se déplaçait, il sera attendu partout cette fois et cela commence dès ce week-end, à Deflandre. Qui aura l'honneur de recevoir la plus grosse affiche de cette première journée de Top 14.

Parce que ce sont deux équipes aux dynamiques similaires

On le sait, les titres sont parfois tout aussi difficiles à digérer que les défaites. Eh oui, le retour à la realité pique, parfois, et se remettre au travail après deux bons mois à profiter n'a souvent rien d'une sinécure. C'est ce qu'on semblé nous indiquer Montpelliérains comme Maritimes durant cette fin août, lors de leur unique match amical. Les Héraultais sont tombés face au LOU à Bastia, sans convaincre, tandis que La Rochelle, elle, s'est inclinée à domicile face au Stade Français le week-end dernier, dans un match bien terne. Des matchs de reprise, en somme... Reste que si les deux formations ne se sont pas montrées sous leurs meilleures auspices, cela les place sur un même pied d'égalité niveau forme. Ce qui promet un match engagé, et surtout serré. Bon pour le suspense, quoi. Même si la réalité des rencontres amicales n'est que rarement celle des matchs officiels.

Pour voir le duel Hastoy vs Carbonel

Vous l'aurez compris, l'on ne vous parle pas là d'une rencontre entre Pau et Toulon, mais sommes bel et bien restés sur l'affrontement entre La Rochelle et Montpellier. Leur transfert ont beau eu faire du bruit, voir le prodige du Hameau et le petit prince de la Rade jouer respectivement en jaune et en bleu a de quoi surprendre. Reste que ces deux garçons, aux portes de l'équipe de France depuis un moment maintenant, ont changé d'air pour gagner des titres, et surtout prendre du galon pour espérer accrocher une place dans le groupe France pour le Mondial 2023. Ce samedi, c'est leur première étape. Soit la première (vraie) occasion pour les deux internationaux de briller, de mettre leurs coéquipiers sur orbite et surtout, de faire gagner leur équipe. Qui attendent beaucoup d'eux, en tant que têtes d'affiche du recrutement. À ces deux grands talents de confirmer leur statut, donc. Pour le plaisir des yeux, bien sûr. Mais aussi pour attirer de Fabien Galthié, alors que septembre pointe à peine le bout de son nez...

