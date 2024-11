TOP 14. L’appel du Béarn : Baptiste Jauneau quittera-il Clermont de manière anticipée pour se rapprocher des siens ?

Courtisé, Baptiste Jauneau plait notamment à Pau, sa terre natale, qui aimerait vraiment l’avoir à la mêlée. Mais l’équation n’est pas si simple.

Il a plusieurs semaines déjà, on apprenait que Nolann Le Garrec quitterait le Racing 92 qui l’avait formé depuis ses 14 ans pour rejoindre l’ambitieux Stade Rochelais. Et par la même occasion se rapprocher de sa Bretagne natale et si chère à son cœur, luxe que peu de joueurs de Top 14 peuvent se permettre aujourd’hui.

Mais alors, le nouveau numéro 2 des Bleus à la mêlée des Bleus donnera des idées à certains de ses concurrents ? C’est en tous cas ce qu’espèrerait Pau…

D’après le Midi Olympique, le club béarnais aimerait en effet attirer dans ses filets Baptiste Jauneau. Et pour cause, la Section pourrait appuyer sur son projet pour tenter de le convaincre, mais aussi sur la proximité géographique avec le fief des Jauneau.

Le demi de mêlée de pas encore 21 ans est en effet originaire d’Ogeu, un petit village située aux confins des Vallées du Béarn et de la Soule, à une petite trentaine de kilomètres de Pau. Occitan convaincu (il en porte d’ailleurs régulièrement la Croix), Baptiste Jauneau pourrait voir d’un œil l’occasion de se rapprocher de ses racines et du cocon familial, lui qui dû partir très jeune de chez lui.

Mais le champion du monde U20 est un cadre, capitaine régulier et même tête d’affiche du projet de l’ASM, qui ne le laissera évidemment pas partir comme ça. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Clermont, Jauneau a beau affoler le marché, personne ne s’offrira ses services sans racheter sa dernière année de contrat, qui ne serait pas donnée.

Mais on sait que pour un tel talent, certains clubs ont l’habitude de mettre la main à la poche, ces dernières saisons. On parle tout de même là de celui qui est souvent décrit comme le plus proche clone d’Antoine Dupont. Même si le capitaine des Bleus reste bien évidemment unique en son genre…