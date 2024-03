Top 14. La Rochelle, un jeu retrouvé au travers de la renaissance d'Antoine Hastoy

Lors de cette dix-septième journée de Top 14, La Rochelle recevait l'ASM, avec la ferme intention de raccrocher le wagon au classement. Résultat, plus de 40 points de passés et un jeu totalement retrouvé.

Le match type

Face à Clermont, le Stade Rochelais n'avait pas d'autre choix que de s'imposer, sous peine d'accumuler un retard de neuf points sur le premier qualifié, et de connaître une troisième défaite de suite. Pour les Maritimes, la période des doublons n'a pas été de tout repos, et un match référence était alors recherché face à la bande à Urios.

Eh bien, pour la dernière rencontre de cette journée de Top 14, les champions d'Europe en titre ont livré leur plus belle prestation de la saison, et de loin ! Les coéquipiers d'Antoine Hastoy ont été ultra-dominateurs devant, et n'ont pas reculé en défense. Jusque-là, le secteur de jeu défensif leur avait été reproché, car ces derniers étaient les mauvais élèves du Top 14, en prenant compte du taux de plaquages manqués.

Cette fois, dans le sillage du bulldozer Colombes, ou encore de la troisième ligne active composée de Tanga et Cancoriet, La Rochelle a brillé à Marcel-Deflandre. Résultat, les "abeilles" s'imposent avec la manière, battant leur record de points marqués cette saison. Ces derniers sont désormais à égalité avec le Racing 92, qui a également 40 points et qui est à la sixième place.

RUGBY. ''L’histoire tourne pour nous'', affamé de titres, Dupont s'exprime suite à la victoire des Bleus

Antoine Hastoy a joué à sa guise

Si les avants ont été les grands artisans de la victoire de La Rochelle face à Clermont, Antoine Hastoy a aussi joué un rôle prépondérant. Le numéro 10 rochelais, qui était de la partie lors de la Coupe du monde en France, n'a pas eu les faveurs de Galthié pour le Tournoi, qui a préféré prendre Antoine Gibert.

Le joueur de 26 ans avait fait savoir sa déception, mais aussi son envie de retrouver la sélection et le chemin de Marcoussis. Évidemment, le malheur des uns fait le bonheur des autres et après la blessure de Jalibert, Hastoy a été appelé pour préparer le match face au Pays de Galles.

Comme si cette nouvelle avait alors soulagé le natif de Bayonne, Hastoy a joué le meilleur match de sa saison, réalisant un 100% au pied, avec 12 points marqués. Dans l'animation, sa connexion avec Kerr-Barlow a été parfaite, tout comme celle avec Seuteni et Favre !

Est-ce que cela sera suffisant pour espérer une place dans le groupe face au XV du Poireau ? Pas certain, notamment car Gibert est convoqué depuis le début de la compétition, et qu'il se murmure que Ramos devrait porter le numéro 10.

A noter que Teddy Thomas a aussi été très en vue, tout comme Brice Dulin qui a conforté sa place de leader. Tawera Kerr-Barlow a aussi pesé sur la défense et Judicaël Cancoriet et Yoan Tanga ont réussi à faire oublier Boudehent et Alldritt.

RUGBY. VIDÉO. 19 ans après, gargantuesque exploit de France 7 pour l’or avec Dupont dans tous les bons coups