TOP 14. La Rabine en feu, Toulouse et l’UBB assurent : les pronos de la 20e journée

Pour la 20e journée de Top 14, des duels entre concurrents directs au classement pourraient influer sur la fin de saison. Voici les pronostics de la rédaction.

Stade Toulousain - Section Paloise

De retour du côté d’Ernest-Wallon, le Stade Toulousain (1er) devrait vouloir faire forte impression après la défaite à Bordeaux et avant les échéances européennes, pour ouvrir cette 20e journée de Top 14. De nombreux internationaux seront sur le retour, galvanisés par un titre avec le XV de France. Du côté de la Section Paloise (7e), Joe Simmonds et ses coéquipiers sortent d’une victoire homérique contre le MHR, le week-end dernier. Un match ouvert est attendu, avec une victoire bonifiée pour le Stade Toulousain.

TOP 14. Romain Ntamack loin du Stade Toulousain ? L'ouvreur laisse entrevoir une envie d’ailleurs

C’est un peu le duel des équipes sur courants alternatifs. Ce samedi 29 mars, l’ASM Clermont (9e) accueille un Stade Rochelais (8e) en plein doute, qui sort de sept rencontres consécutives sans victoire. Cependant, le Michelin n’est plus une forteresse aussi infaillible et les Auvergnats ont déjà perdu à trois reprises à domicile cette saison en Top 14. Après la défaite surprise contre le Racing 92, la Yellow Army doit se remobiliser pour ne pas douter de son projet. Victoire de Clermont, les Maritimes repartent avec le bonus défensif.

TOP 14. ''Malades'', les Rochelais peuvent-ils se soigner pour éviter le naufrage ?

Montpellier HR - Stade Français Paris

C’est un duel pour continuer de valider ses objectifs respectifs. Dans l’Hérault, le MHR (10e) retrouve son GGL Stadium pour défier le Stade Français Paris (11e). Échappant de peu à une victoire dans le Béarn, les Cistes n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent espérer continuer de rêver aux phases finales. Actuellement à cinq points de la sixième place, une défaite creuserait sans doute un écart dur à combler. En face, les Parisiens sont portés par une victoire au forceps contre Bayonne. Dans le sud, ils voudront tenter le tout pour le tout afin de s’offrir un matelas confortable pour le maintien, mais pas sûr qu'ils en aient les ressources. Victoire de Montpellier, Paris repart sans bonus.

TOP 14. Paris sous pression, pas de solution au ras, quel organigramme au Stade Français l'an prochain ?

Aviron Bayonnais - LOU Rugby

Alors qu’ils espéraient réaliser le coup parfait dans la capitale, l’Aviron Bayonnais (4e) a failli. Face aux perches, ses buteurs n’ont pas été au rendez-vous, laissant 10 points au pied. Dans le Pays basque, le LOU Rugby (6e) arrive avec les crocs aiguisés. Équipe surprise de cette deuxième partie de saison, Lyon a gagné six de ses huit matchs depuis le début de l’année, toutes compétitions confondues. Ce beau visage pourrait égratigner la solidité bayonnaise à domicile, sans la faire renverser. Les locaux l’emportent, mais Lyon repart avec le bonus défensif.

TOP 14. Bayonne-Lyon. Dans la bataille pour la qualif', c’est pas le moment de perdre Maqala et Lopez… et pourtant

RC Vannes - USA Perpignan

Le match de la peur. Le vrai. Sur ce multiplex de Top 14, la confrontation entre le RC Vannes (14e) et l’USAP (13e) est sûrement la plus déterminante. Actuellement, seulement deux points séparent les deux dernières formations du championnat. En clair, celui qui perdra sera dernier avant d’entamer le sprint final des six ultimes journées. À domicile, le public breton devrait être au rendez-vous. Cependant, les Vannetais ont souvent livré des prestations à deux vitesses sur une même rencontre. De fait, le match devrait être ouvert, des deux côtés. Victoire pour le RC Vannes, bonus défensif pour Perpignan.

TRANSFERT. TOP 14. Vannes trace son chemin, avec un savant mélange de continuité et de renouveau

Castres Olympique - RC Toulon

Un choc qui rappelle des souvenirs. Pour cette rencontre de la soirée du samedi 29 mars, le Castres Olympique (5e) accueille le RC Toulon (3e) dans le Tarn. Si le CO devrait mettre toutes ses forces dans la bataille, les Varois devraient se préserver avant le huitième de finale de Champions Cup, prévu contre les Saracens samedi prochain. Après un match nul aux airs de victoire, mais sans les points qui vont avec, Louis Le Brun et ses coéquipiers ne devraient pas se faire prier devant leur public. Ils voudront sûrement signer un match référence contre un gros du Top 14 pour s’affirmer avant la fin de saison. Ainsi, Castres signe une victoire avec bonus offensif contre Toulon.

''Youhou, on n’a pas perdu !'' – l’euphorie version 12-12, pluie de réactions amères chez les supporters après Castres

Racing 92 - UBB

On n’ira pas jusqu’à dire que le Racing 92 (12e) va mieux, mais la victoire à Clermont a mis du baume au cœur. Ce dimanche 30 mars, à la Paris La Défense Arena, l’UBB (2e) arrive avec des envies en Île-de-France. Après la victoire contre Toulouse, les Bordelo-Béglais ont envie de dérouler pour oublier la seconde période moins concluante face aux Haut-Garonnais. Malgré de nombreux internationaux en vacances, les Girondins envoient du lourd à Nanterre, contre la plus mauvaise formation à domicile du Top 14. L’Union Bordeaux-Bègles signe une victoire, le Racing 92 perd sans bonus.

Top 14. L'UBB en plein syndrome 'Jo le Trembleur', Toulouse garde l’ascendant, même en perdant