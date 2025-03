TOP 14. Romain Ntamack loin du Stade Toulousain ? L'ouvreur laisse entrevoir une envie d’ailleurs

Romain Ntamack quittera-t-il un jour le Stade Toulousain ? L’ouvreur international, fidèle au maillot rouge et noir depuis ses débuts, laisse entrevoir une envie d’ailleurs… mais pas n’importe où.

Romain Ntamack loin de Toulouse, vous y croyez ? Alors que l’ouvreur international est engagé avec son club formateur jusqu'en 2028, il a récemment évoqué la possibilité d’une aventure ailleurs qu'au Stade Toulousain. Dans un autre club de Top 14 ? Hors des frontières françaises ? L'ouvreur du XV de France a déjà une idée bien arrêtée sur la question.

Ntamack tenté par une autre aventure

Interrogé par des lecteurs de L’Équipe sur son avenir, Ntamack n’a pas fermé la porte à un départ : « En France non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches. »

Le joueur star du Stade Toulousain affiche donc une certaine ouverture à une expérience exotique, attiré par des nouveaux horizons loin de son cocon rouge et noir. Mais jouer avec un autre maillot que selon de Toulouse sur les épaules en France, ce n'est pas près d'arriver. S'il y termine sa carrière, il fera alors partie d'un cercle très fermé de joueurs ayant défendu qu'un seul club.

Un profil très rare dans le rugby professionnel. Même son compère à la charnière Antoine Dupont a déjà joué ailleurs. C'était sous les couleurs de Castres. Où il s'était révélé avant d'exploser aux yeux de la planète ovale en rejoignant Toulouse.

Une aventure américaine après 2031 ?

Si les supporters toulousains peuvent encore respirer, la perspective de voir l'enfant du Stade évoluer aux États-Unis dans un futur pas si lointain n’est pas irréaliste. La Coupe du monde 2031 pourrait être un formidable catalyseur pour le rugby américain, et Ntamack semble y réfléchir sérieusement.

Le Japon ou encore l’Australie sont aussi des pistes envisagées par l’ouvreur. Il devrait, sauf nouvelle blessure comme en 2023, être du voyage en 2027 à la coupe du monde sur le sol australien. Lui qui avait également fait partie de l'équipe de France qui avait participé au Mondial au Japon en 2019.

Mais avant de s'imaginer sous d'autres couleurs, Ntamack reste pleinement investi avec le Stade Toulousain, où il a tout gagné et veut continuer à écrire l'histoire. Une chose est certaine : d'ici à 2028, les supporters toulousains auront encore le plaisir de voir évoluer l'un des plus beaux talents du rugby français à Ernest-Wallon. Pour la suite, tout reste ouvert…