TOP 14. Paris sous pression, pas de solution au ras, quel organigramme au Stade Français l'an prochain ?

Le Stade Français avait coché Laurent Sempéré pour renforcer son staff. Mais l’ancien talon a décliné. Résultat : Gustard reste, Paris cherche, et la reconstruction continue.

Le Stade Français va devoir revoir ses plans ou presque. Le club de la capitale avait coché le nom de Laurent Sempéré pour renforcer son staff la saison prochaine. Voire même pour en prendre les commandes.

Mais selon le Midol, l’ancien Parisien, désormais avec le XV de France, n’a pas donné suite. Résultat : une piste en moins. Mais il semblerait que les choses s'arrangent. Du mois en coulisses. Car l'avenir du club en Top 14 n'est guère très rose malgré le cours succès aux dépens de Bayonne le week-end dernier.

Gustard reste aux commandes

C’est acté, Paul Gustard va continuer l’aventure côté rose. L’Anglais garde la confiance de la direction malgré une saison pleine de hauts, de bas, et de matchs sous tempête. Il était pourtant dans le viseur de Leicester. Et avait indiqué son envie de rentrer au pays à la direction.

Hans-Peter Wild a semble-t-il trouvé les mots. Il faut dire que le technicien est encore sous contrat jusqu'en 2026. Il se murmure qu'il pourrait même prolonger dans la capitale. Mais cela reste encore à voir.

Avec les départs successifs de Karim Ghezal vers Lyon et de Laurent Labit, qui vient de rebondir à Canal+, c’est tout un équilibre à retrouver. Et pour l’instant, le puzzle n’a pas toutes ses pièces. Le refus de Sempéré n’aide pas. Pas simple de bâtir un projet stable quand les fondations bougent encore.

Pourquoi ça coince ?

Sempéré connaît la maison, a le respect du vestiaire, l’expérience… Mais il a préféré dire non. Manque de clarté ? Projet peu lisible ? Timing bancal ? Difficile à dire, mais ça dit quelque chose. Paris a de l’ambition, c’est certain. Reste à convaincre les bons profils de monter dans le train.

Pour l'heure, Thomas Lombard reste aussi à Paris à l'instar de Gustard. Et ce, alors Pierre Rabadan avait été évoqué dans les travées de Jean-Bouin pour revenir au Stade Français et "succéder à son ancien coéquipier". Maintenant, il va falloir dessiner une vraie ligne directrice. Et vite. Parce que le Top 14, lui, n’attend pas.