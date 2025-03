''Youhou, on n’a pas perdu !'' – l’euphorie version 12-12, pluie de réactions amères chez les supporters après Castres

C’est un point qui comptera peut-être. Mais pour La Rochelle, c’est surtout une victoire qui s’échappe encore. Le match face à Castres vu par les supporters.

Le Stade Rochelais accueillait Castres ce samedi en ouverture de la 19e journée de Top 14. Les Maritimes se devaient de l'emporter pour stopper leur mauvaise série.

C'est l'heure de nous montrer que cette équipe a de l'orgueil et du caractère ! C'est l'heure de passer à l'action et de mettre fin à cette série noire ! On attend le réveil rochelais pour vibrer à nouveau !!! Allez @staderochelais 💪💪💪

🖤💛 #SRCO #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) March 22, 2025

C qd même sympa comme 3eme ligne… qd on connait l’importance qu’elle a chez nous… #SRCO #FievreSR pic.twitter.com/2weKHI4idE — Rochelais 17 💛🖤⭐️⭐️ (@17_rochelais) March 22, 2025

Bon faut se sortir les doigts maintenant les Rochelais, on veut un match avec de l'envie !

Allez les 🟨⬛️ #SRCO #FievreSR March 22, 2025

Première grosse occasion castraise.

Quel geste défensif de Boudehent ! Mais alors par contre comment on peut laisser échapper le castrais comme ça ? Ils sont 3 dessus...#SRCO #FievreSR March 22, 2025

Essai rochelais par Nowell.

Combativité + creativité moi je signe tout de suite les gars !! Allez !!! #FievreSR #SRCO — Yannou (@Yannou_F1) March 22, 2025

Un bon début, des jeux aux pieds par dessus j’aime bien j’aime bien #SRCO — juliosr (@juliosrlr) March 22, 2025

En avant de 3 mètres du Rochelais, mais ça joue 🤡 #SRCO — 🆁🆄🅶🅱🆈 🅲🅰🆂🆂🅾🆄🅻🅴🆃 (@RugbyCassoulet) March 22, 2025

West vient de transformer l'essai. Castres va en prendre 50 où il neige demain. #SRCO — Lauhiss 🐺🇬🇷 (@Lauhiss) March 22, 2025

Deuxième essai pour le Stade Rochelais.

Parfait pour le dessert cette passe de brunet#SRCO #FievreSR — Black Chocolatine 💛🖤 (@Yolochocolatine) March 22, 2025

Brunet, j'aime beaucoup !!! Rapide pour sortir le ballon et de bons choix ! À suivre ! #SRCO #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) March 22, 2025

A deux doigts de la Clermontade là, faudrait pas faire n'imp non plus #SRCO #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) March 22, 2025

Bon Brunet il est jeune, faut pas qu'il respecte les règles aussi, il faut qu'il fasse comme les autres 9, introduire en 2eme / 3eme ligne direct 😅 #SRCO #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) March 22, 2025

Premier acte haché par les fautes.

Monsieur Boudehent ! 30 minutes, mais de grande facture !!! Il sort un peu rincé, le boulot est fait ! #SRCO #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) March 22, 2025

Donc Douglas va debayer plein dos un mec qui est a 3 mètres du ballon

Gratuitement #SRCO — Thomas 'CrosKult' C (@CrosCult) March 22, 2025

On se relâche trop sur cette deuxième partie de mi temps … #SRCO — juliosr (@juliosrlr) March 22, 2025

Latu hormis faire un geste dégueulasse et dangereux tous les 2 matchs il fait quoi de plus concrètement ? #SRCO — Mickael (@MickaelTw) March 22, 2025

12 à 6 à la pause, le CO est toujours dans le coup.

La Rochelle a démarré fort avec 2 essais mais Castres est revenu petit à petit sans forcément être réaliste, tout reste jouable à la mi-temps ! #SRCO — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) March 22, 2025

Par contre les mauls. On avance plus du tout sur cette phase de jeu. #SRCO #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) March 22, 2025

Un bon debut de mi temps avec un peu de jeu, un peu de vitesse mais la fin est dans la lignée des dernières semaines... a voir en 2eme sur quel pied on repart ! #SRCO — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) March 22, 2025

Il faut protéger les joueurs mais il va etre important de protéger le rugby des simulations et des amplications grotesques. #SRCO — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) March 22, 2025

Avant l'heure de jeu, Castres est plus que jamais dans la partie, 12-9.

On va perdre ce match. C'est terrible le niveau. #SRCO — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) March 22, 2025

SR : 12 minutes dans le camp castrais = 0 point.

CO : 30 secondes dans le camp rochelais = 3 points.



Il faut retrouver de l'efficacité ! #SRCO #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) March 22, 2025

Cette MT pue de plus en plus #SRCO #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) March 22, 2025

On est chez nous et on fait le jeu de Castres en enchaînant les mauvais choix 🤔 #SRCO — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) March 22, 2025

Le jeu au pied c'est un naufrage comme depuis que notre entraîneur du jeu au pied est arrivé.

Et Hastoy a tellement régressé. #SRCO — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) March 22, 2025

Bon beh on est revenu a notre niveau de ces derniers mois super 👍🏼

On aura joué 20min #SRCO — juliosr (@juliosrlr) March 22, 2025

12 partout !

15 minutes de jeu et puis de retour dans le néant et toujours les mêmes maux : avants moins dominateurs avec notamment des mauls inefficaces, absence de jeu à plus d'une passe, jeu au pied ridicule. Bref... Rien ne change au @staderochelais ! #SRCO #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) March 22, 2025

Je rigolais pas quand je disais qu'on allait finir en ProD2. #SRCO — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) March 22, 2025

Match nul, 12 partout.

Youhou on a pas perdu ... on a pas gagné non plus ... on continue dans la nullité c'est bien. #SRCO #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) March 22, 2025

La bonne opération pour Castres avec ce match nul à La Rochelle (12-12), qui n'arrive plus à gagner un match ! #SRCO — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) March 22, 2025

Je vois pas dans quel monde O’Gara et son staff peuvent encore rester en poste #SRCO — ParlonsOvalie (@ParlonsOvalie) March 22, 2025

Dommage de pas ramener + au vu du piètre niveau rochelais #SRCO — Ilimaninho (@olivier_benjam) March 22, 2025

La fin d’une ère… La Rochelle et O’gara c’est de plus en plus décevant. Ça fout les boules ptn…#SRCO pic.twitter.com/NvXlf3nf33 — Théo (@theobousquet7) March 22, 2025