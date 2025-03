Top 14. L'UBB en plein syndrome 'Jo le Trembleur', Toulouse garde l’ascendant, même en perdant

Gagner, c’est bien. Y croire, c’est mieux. Pour Moscato, l’UBB a remporté deux matchs face au Stade Toulousain en Top 14, mais pas la bataille psychologique.

L’UBB a beau avoir battu deux fois le Stade Toulousain cette saison en Top 14, pour Vincent Moscato, la victoire bordelaise du week-end dernier (32-24) cache en réalité une situation psychologique nettement favorable aux Toulousains.

😭 Vincent : "Le Stade Toulousain, même s'ils font jouer le chauffeur du bus, ils mangent le crâne à tout le monde." pic.twitter.com/McqIezAz2g — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 24, 2025

« Jo le Trembleur » ou comment Toulouse domine les têtes

Pour l’ancien talonneur international, Bordeaux n’a pas réellement dominé son sujet malgré les deux succès face aux Stadistes. « Comptablement, oui, c'est bon, ils ont gagné deux fois. Mais c'est dans la tronche, c'est un sport de combat, et là alors que tu as gagné deux fois contre Toulouse en Top 14, tu te dis psychologiquement je suis en dessous. C'est Jo le Trembleur là ! », lancait-il dans son style inimitable via RMC au lendemain du match.

La deuxième mi-temps, largement à l'avantage d'une équipe toulousaine pourtant très remaniée sans les Tricolores, a laissé un goût amer dans la bouche des Girondins. Moscato insiste : « Tu gagnes contre l'équipe 3, tu prends vingt-quatre points en deuxième mi-temps. Il y a deux lectures. Oui, tu as gagné deux fois, mais quelque part, tu te dis : on ne s'en sortira jamais, on n'est pas de la bonne génération. »

Toulouse, ou l'art de la domination mentale

Pour Moscato, cette supériorité mentale du Stade Toulousain est comparable à celle d'un Mike Tyson dans la boxe : « C'est comme le mec qui naît, qui est de la génération de Tyson. Là, moralement, psychologiquement tu as perdu. » Pour lui, cet avantage mental toulousain pourrait durer plusieurs saisons : « Quand tu prends le dessus psychologiquement sur une équipe, ça peut durer deux ou trois ans. »

Et d’ajouter avec sa verve habituelle : « Même s'ils font jouer le chauffeur du bus, ils gagnent, c'est affreux. Dimanche, tu avais des mecs qui jouent, tu ne sais pas qui c'est. Je dis bravo à Ugo Mola. » Une pique amusée, mais révélatrice de l'admiration du consultant pour la force du collectif rouge et noir.

Bordeaux, dauphin obligé de grandir ?

Moscato reconnaît cependant que l’UBB est probablement l'unique véritable prétendant au titre capable de contester Toulouse : « Bordeaux est peut-être le seul dauphin capable de prendre un titre à Toulouse. » Mais pour cela, il faudra selon lui monter encore d’un cran. « Quand j'entends Jeff Poirot dire "il faut qu'on grandisse", Jeff quand même, il a passé l'âge de la croissance lui-même », ironise-t-il avant d'ajouter plus sérieusement : « Il faudrait avoir un truc à la Razor Ruddock, tu vois, c'était un boxeur qui frappait comme George Foreman. Il faudrait avoir un pack comme les Rochelais. Avec des gars comme Lucu, comme comme Jalibert, il faudrait avoir un pack de titans si tu veux les contrer, si tu veux les bousculer, là peut-être que tu aurais la chance de pouvoir faire quelque chose. »

TOP 14. Qui est ce talonneur de 20 ans qui a dynamité UBB vs Toulouse lors de sa rentrée ?Pour Moscato, c’est clair : l’UBB doit muscler son jeu pour franchir un vrai palier. Car si les points sont là, la bataille psychologique, elle, semble toujours dans le camp toulousain. "Il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle mais en phase finale, ça ne passera pas si on fait ça. Le sprint final est lancé mais on a encore un peu de boulot", reconnaissait Maxime Lucu après le match via Sud Ouest. Du côté de Toulouse, on avait à l'inverse le sentiment du travail bien fait malgré la défaite. Et ça, ça compte aussi dans la tête dans leur quête d'un nouveau titre. Surtout si les deux équipes se croisent à nouveau en finale.