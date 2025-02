TOP 14. Retraite officialisée pour Rhule après 2 ans de galère, énorme turnover en vue à La Rochelle

Raymond Rhule met fin à sa carrière après deux blessures graves en deux ans et un temps de jeu quasi nul avec le Stade Rochelais.

Sale journée pour le rugby et pour le Stade Rochelais. Raymond Rhule, polyvalent ailier et centre, a décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 32 ans. Miné par des blessures à répétition, l’ancien international sud-africain n’a eu d’autre choix que de dire stop, comme il l’a annoncé dans une vidéo émouvante diffusée par le club maritime.

Un funambule stoppé en plein vol

Arrivé en France en 2018 du côté de Grenoble avant de poser ses valises à La Rochelle deux ans plus tard, Rhule s’est rapidement imposé comme un joueur clé des Maritimes. Avec son style de jeu spectaculaire, mêlant appuis et vitesse, il a fait vibrer Deflandre à de nombreuses reprises. Il était notamment titulaire lors des sacres rochelais en Champions Cup, marquant même un essai en finale contre le Leinster en 2022 à Marseille.

Mais ces deux dernières années auront été un long calvaire pour le natif d’Accra, au Ghana. Entre blessures au genou et rupture du tendon d’Achille, il n’a disputé que deux rencontres en un an et demi, pour 75 minutes de temps de jeu. Bien trop peu pour un joueur de son calibre. Incapable de revenir à son meilleur niveau et déclaré inapte à la pratique du sport de haut niveau, Rhule a dû se résoudre à prendre une décision difficile.

"Être dans une équipe, c’est faire des différences"

Connu pour sa bonne humeur et son engagement, Rhule a laissé transparaître toute son émotion dans son message d’adieu. « Ça fait deux ans que je ne suis pas vraiment sur le terrain. Je suis un compétiteur. Pour moi, être dans une équipe, c’est faire des différences. Alors c’était mieux pour moi de dire stop. »

Une décision lourde, mais qui n’effacera pas son impact sur le club. En 82 matchs sous le maillot rochelais, il aura inscrit 15 essais et participé à la transformation du Stade Rochelais en une place forte du rugby européen. Prendre part au doublé des Maritimes en Champions Cup, ce n’est quand même pas rien.

Sept fois sélectionné avec les Springboks, champion du monde U20 avec l’Afrique du Sud, Raymond Rhule laisse derrière lui une carrière marquée par des éclairs de génie. Son départ forcé rappelle à quel point une carrière de rugbyman peut être courte. « Il sera mis à l’honneur samedi après la rencontre face au Racing 92 », apprend-on dans le communiqué du club.

Du mouvement chez les arrières

L’ailier sud-africain n’est pas le seul trois-quart à quitter le navire rochelais cette saison. Le jeune demi d’ouverture Hugo Reus, en manque de temps de jeu, a pris la direction de Montpellier il y a quelques semaines. Il espère notamment y retrouver sa confiance face aux perches et un environnement pour passer un cap. Enfin, début janvier, le demi de mêlée Teddy Iribaren a également quitté le club avec effet immédiat, à la recherche d’un nouveau point de chute.

Ajoutez à ces départs ceux de Kerr-Barlow et Teddy Thomas en fin de saison et vous avez là un effectif qui doit se renouveler sur les postes arrières. Fort heureusement, les dirigeants ont anticipé cette situation. Nolann Le Garrec et Davit Niniashvili sont les grandes stars du recrutement maritime pour la saison 2025/2026. Ils devront apporter toute leur fraicheur pour transformer l’attaque rochelaise. Pour finir, on apprenait récemment que les Jaune et Noir pistaient le Palois Émilien Gailleton. Sera-t-il le dernier gros coup du recrutement ? L’avenir nous le dira.