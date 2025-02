TOP 14. De la crise à l'euphorie : la métamorphose du LOU signée Karim Ghezal

En seulement quelques semaines, Karim Ghezal, ancien adjoint de Galthié, a fait basculer le LOU dans une excellente dynamique. Explications.

Depuis l’arrivée de Karim Ghezal à Lyon début décembre, le LOU a changé de visage. Plus agressifs, plus solidaires et surtout plus efficaces, les Lyonnais viennent de réaliser une démonstration face à La Rochelle (53-17), confirmant leur remontée en puissance. Un renouveau qui porte la patte de l’ancien adjoint du XV de France.

Un impact immédiat

Quand Karim Ghezal a posé ses valises à Lyon après son passage au Stade Français, le club était à la dérive. Le LOU restait sur une série de défaites en championnat et semblait en manque de repères. Deux mois plus tard, la transformation est radicale. Depuis son arrivée, les Lyonnais n’ont plus perdu en Top 14 et affichent un bilan de six victoires, deux nuls et une seule défaite, toutes compétitions confondues. Une métamorphose aussi spectaculaire qu’efficace.

Retour aux fondamentaux

Dylan Cretin, l’un des leaders du vestiaire rhodanien, ne cache pas son enthousiasme dans les colonnes du Midi Olympique : "Ce que Karim a changé avant tout, c’est notre état d’esprit. On s’arrache sur chaque ballon, on ne laisse plus rien passer. Il a mis l’accent sur des choses simples, sans tout chambouler, et on voit le résultat sur le terrain."

Plutôt que de révolutionner le jeu lyonnais, Ghezal a remis l’accent sur les bases : plaquages bas, discipline, et une agressivité constante. Un travail qui a permis aux joueurs de se libérer et de retrouver leur solidité. "On est focalisés sur le terrain, on ne se disperse plus avec des soucis annexes. On avance ensemble", poursuit Cretin.

Un LOU transfiguré

La victoire éclatante contre La Rochelle en est le meilleur témoignage. Jamais les Maritimes n’avaient encaissé une défaite aussi lourde depuis 2020. Mieux, ce succès est le plus large du LOU depuis près d’un an. Coenie Basson, en charge de la défense, salue le travail de fond : "On avait des interrogations, mais aujourd’hui, on a des certitudes. Le groupe vit bien, on se bat les uns pour les autres."

Si tout n’est pas encore parfait, notamment sur la discipline (16 pénalités concédées face à La Rochelle), le LOU est méconnaissable. Avec cette dynamique, Lyon pointe à la 8ᵉ place, à seulement deux points du Top 6. Une situation inespérée il y a quelques semaines.

Un avenir prometteur

Pour les joueurs, ce renouveau est une bouffée d’air frais. Toujours pour le Midi Olympique, Théo Millet, trois-quarts centre, savoure : "Quand on met 50 points à une équipe comme La Rochelle, difficile de ne pas prendre de plaisir !" Mais il tempère aussi : "On sait qu’on n’a encore rien gagné. On avance pas à pas."

Avec un groupe soudé, un état d’esprit retrouvé et un staff qui a su remettre de l’ordre, le LOU peut rêver à une fin de saison excitante. Si Karim Ghezal continue sur cette lancée, Lyon pourrait bien créer la surprise dans la course au Top 6.