TOP 14. Un problème tactique inquiétant, comment le Stade Français s'est mis en danger face à Pau ?

Douzièmes du Top 14, les Parisiens ont passé un match mouvementé samedi, alternant le chaud et le froid. Le secteur des renvois a été particulièrement difficile à gérer.

Ce samedi, le Stade Français recevait Pau à Jean Bouin dans un match déjà décisif pour le maintien. Au cours de ce match, les Parisiens se sont montrés très friables sur les renvois, mais ont sur réagir pour bien terminer la rencontre. Décryptage.

Une première mi-temps difficile

16e minute. Après avoir inscrit leurs premiers points du match, les Parisiens ont un premier renvoi à négocier. Joe Simmonds le tape court côté droit. Théo Attissogbe parvient à détourner le ballon dans les bras de Rémy Picquette qui commet un en-avant. Première alerte pour les soldats roses, qui concèderont un bras cassé sur la mêlée, rendant l’initiative aux visiteurs.

Le deuxième renvoi à gérer intervient à la 23ᵉ minute après l’essai de Sekou Macalou. L’ouvreur palois le joue long sur sa gauche, directement dans les bras de son partenaire Aymeric Luc. La zone était totalement dégarnie et Julien Delbouis s’est montré bien trop passif pour espérer le récupérer. Les hommes de Laurent Labit concèderont une pénalité sur le temps de jeu suivant.

Malgré le peu de conséquence de ces deux actions, elles sont révélatrices de l'état d'esprit du Stade Français. Apathiques en début de match, les Parisiens ont laissé beaucoup trop de munitions à leurs adversaires.

Weber trop conservateur

Au retour des vestiaires, les consignes du staff sont passées. Macalou se montre autoritaire dans les airs et Weber inverse la pression par le pied. Séquence réussie pour les partenaires de Léo Barré.

44e minute, nouvel essai de Macalou. Weber assure la sortie de camp et trouve une petite touche à moins de 35 mètres de son en-but. Deux pénaltouches plus tard, Mondinat plonge dans l’en-but et redonne l’avantage aux Béarnais. Double peine pour Weber qui se blesse sur la même action.

Briatte et Macalou dominants

52e minute, Dakuwaqa lui répond. C’est à nouveau Macalou qui s’impose sous le renvoi de Joe Simmonds. Foursans-Bourdette monte un « box kick » et Paris peut respirer.

Rebelote sur les deux renvois suivants. Macalou et Briatte ne font pas d’erreurs, assurent un ballon propre à leur demi de mêlée qui n’a plus qu’à renvoyer le jeu dans le camp adverse.

Une action impressionnante

La définition d'un maul destructeur 💣

Mais le vrai symbole du renouveau du Stade Français dans ce secteur est bien la dernière remise en jeu effectuée à la 74ᵉ minute. Briatte s’en saisit à nouveau, Van Der Mescht, Gabrillagues et Melikidze l’entourent. S’ensuit un ballon porté dévastateur qui parcourt pas moins de quarante mètres au pas de course ! Tagitagivalu écopera d’un carton jaune pour avoir écroulé l’édifice parisien, Pau ne reviendra pas dans la partie.

Après une partie difficile dans ce secteur, le Stade Français a parfaitement réagi en inversant totalement la pression grâce à son pack. Une leçon à retenir pour les prochaines semaines. Le staff pourra s’appuyer sur cette belle réaction d’orgueil pour préparer le déplacement à Mayol samedi.