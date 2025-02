Top 14. Remanié mais ambitieux : entre absents et bricolage, la composition probable du Stade Toulousain

Remanié mais ambitieux ! Privé de plusieurs cadres face à Bayonne, le Stade Toulousain doit jongler avec les absences. Découvrez la composition probable.

Fort de son succès à Clermont dimanche soir, le Stade Toulousain retrouvera son antre samedi soir pour la venue de Bayonne. Une rencontre qui a des airs de piège pour les Rouge et Noir. Mais la jeune garde toulousaine est plus mature qu'il n'y parait.

Confirmer la victoire à Clermont face à Bayonne

Elle l'avait déjà montré face au Stade Rochelais et l'a encore démontré sur pelouse du Michelin. Et les Basques ne s'y trompent pas. Malgré leur succès face à Bordeaux, ils ne vont pas débarquer dans la ville Rose avec la fleur au fusil.

Et ce, même si la composition alignée par Mola sera très certainement différente de celle de dimanche dernier. Et pour cause, Flament est attendu sur la feuille de match contre l'Italie dimanche à Rome.

TOP 14. 6 retours au Stade Toulousain, bonne nouvelle pour les doublons !Idem pour Anthony Jelonch. Lequel était titulaire au centre de la troisième ligne face aux Auvergnats. Il pourrait glisser sur le banc des finisseurs tandis que son compère est lui annoncé dans la cage.

Mola fait avec les moyens du bord

Dorian Aldegheri devrait aussi être du voyage en Italie. Il laissera vacant le poste de numéro 3. Mais le Stade Toulousain peut s'appuyer Malachi Hawkes et surtout sur Merkler.

Des ajustements sont à prévoir avec Castro-Ferreira à la place de Jelonch et surtout Mallia en 10. Excellent contre l'ASM, Delpy a été prêté à l'USAP. L'Argentin glissera donc de l'arrière à l'ouverture selon toutes vraisemblances.

TOP 14. ''A poil'' en 10, l’USAP recrute un talent du Stade Toulousain avec effet immédiatCe qui devrait faire évoluer la ligne d'attaque avec un Lebel dans le champ profond. Pour rappel, Capuozzo et Kinghorn sont aussi en sélection. Ouvrant ainsi une porte à Nelson Epée à l'aile pour sa deuxième titularisation de la saison. Notez qu'en dépit de la profondeur de son groupe, Toulouse est aussi privé de plusieurs jeunes retenus avec France U20. Sans oublier les blessés.