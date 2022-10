TOP 14. Fessée à Bayonne, La Rochelle va-t-elle se ''venger'' sur Toulon ?

Les Rochelais restent sur 3 prestations décevantes en Top 14. Vont-il réagir avec vigueur ce week-end ? Le RCT ne l'entend pas de cette oreille...

Les a-t-on vus trop beaux ? Eux, ce sont les Rochelais, annoncés comme presque injouables en ce début de saison, avec leur équipe championne d'Europe à laquelle se sont ajoutés les Antoine Hastoy, Yoan Tanga, Teddy Thomas ou UJ Seuteni. Pour l'heure 3ème du classement, le club maritime est dans les clous de ses objectifs, c'est vrai. Mais après 3 premières journées canons, les partenaires de Greg Alldritt restent sur 3 sorties très moyennes, dont la dernière fut même catastrophique, sur la pelouse de Bayonne. Secoués par le promu, les Charentais n'ont jamais trouvé les arguments pour répondre à Machenaud et ses hommes, entre erreurs bêtes, indiscipline et manque d'agressivité. Résultat, rapidement devant au score, La Rochelle a tout de même fini par en prendre 30 sur la Côte basque. Une semaine après s'en être sorti au forceps face à un Racing pourtant pas au mieux dans ce début de saison, alors que Clermont l'avait déjà fait vaciller au Michelin.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Intraitable à domicile, Bayonne enchaîne face au Stade Rochelais

En clair, aussi fulgurante soit sa ligne d'attaque, le club des Bagnards semble pourtant manquer de répondant dans le combat, ce qui fait pourtant sa force traditionnellement, notamment grâce à son paquet d'avants XXL. À chaque fois qu'une équipe lui a proposé une guerre de tranchée pour commencer, le champion d'Europe s'est (ou a failli) écroulé ces dernières semaines. Et comptez bien sur Toulon, revigoré depuis sa défaite à Perpignan, pour venir chercher un exploit à Deflandre...

RUGBY. TOP 14. 6 ans après, Toulon enfin dans le bon wagon ?

Alors Ronan O'Gara trouvera-t-il les mots pour piquer ses troupes ? Vont-elles se "venger" sur les ouailles du tandem Mignoni/Azéma ? Nul doute qu'une réaction est attendue du côté de ce prétendant au titre, et qu'elle sera donnée par les Jaunes et Noirs. Même si en face, l'armada des Waisea, Kolbe, Wainiqolo ou Ollivon ne traversera pas la France pour se la jouer victime expiatoire. N'est-ce que pas justement cela que Canal Plus attendait, en programmant cette affiche un dimanche soir en prime time ?

Et aussi :

TOP 14. Fiable et polyvalent, Dillyn Leyds, le couteau suisse de La Rochelle