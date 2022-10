TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Intraitable à domicile, Bayonne enchaîne face au Stade Rochelais

La puissance de la ferveur a encore frappé du côté de Jean-Dauger. Ce samedi 8 octobre, les Basques ont enchaîné leur troisième victoire à domicile.

Peu importe qui ils affrontent, ils sont prêts ! Sur leur pelouse de Jean-Dauger, l’Aviron Bayonnais vient d’enchaîner son troisième succès en autant de matchs sur ses terres. Après le Racing 92 et Bordeaux, c’est le Stade Rochelais qui a été pris dans la moulinette des ciel et blanc sur le score de 26 à 13. Avec 3 essais pour les locaux, l’animation offensive a été de qualité. La paire Machenaud-Lopez a fait des merveilles dans la maîtrise de sa participation. Le demi-de-mêlée aura même pris le luxe de trouver un 50-22. Pour cause, les deux compères, qui évoluaient déjà ensemble avec le XV de France, n’ont jamais vraiment cessé de bombarder l'arrière-garde rochelaise. Gestionnaire au possible, ils auront donné toutes les peines du monde à Teddy Thomas et Dillyn Leyds qui assurent la couverture rochelaise. RUGBY. TOP 14. Bayonne, désormais bien plus qu’un simple promu ?



Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Camille Lopez n’a pas voulu se reposer sur ses lauriers après cette victoire marquante. S’il refuse qu’on le désigne comme le “patron de l’équipe”, il n’a pas manqué de dresser le bilan de ses coéquipiers. Exigeant et mesuré, il exprime ceci : “On prend, on bat le champion d’Europe à la maison, c’est encore un gros qui tombe chez nous. Mais il y a encore énormément de détails qui ne vont pas. Je pense qu’il faut qu’on soit exigeant envers nous-mêmes. On peut encore plus maîtriser la chose, notamment en seconde mi-temps, quand on prend le score. Nous avons eu des possessions et nous avons fait tomber le ballon. Nous n’avons pas su garder cette possession. Ça aurait été encore mieux d’avoir une certaine emprise.” Pas venue à Bayonne pour une préretraite, l’expérience et les intentions de l’ouvreur international semble tirer son équipe vers le haut. Attendons de voir s’ils seront capables de tenir le rythme et de s’adjuger, en plus, quelques victoires à l’extérieur. La course au maintien est encore longue.