RUGBY. TOP 14. 6 ans après, Toulon enfin dans le bon wagon ?

Grâce à sa victoire bonifiée face à Brive, le RCT retrouve enfin le podium. Et même la 2ème place du Top 14, après des années loin des premiers rôles.

On le sait, dans le sport de haut niveau, tout va très vite. Encore plus au sein de notre balle ovale adorée, au classement de notre cher et tendre Top 14, et en début de saison. Le constat du jour est une nouvelle fois implacable : mal en point rugbystiquement, il y a encore un peu plus de 15 jours, après une déculottée sur la pelouse de Toulouse et une défaite humiliante à Perpignan, le RCT est aujourd'hui 2ème du championnat. Une remise en question, des renforts et 2 victoires enthousiasmantes sont depuis passées par là et voilà que Toulon a engrangé 9 points sur les deux derniers week-ends, lui permettant d'être le dauphin du leader toulousain. Une première depuis la saison 2016/2017 pour le club !

VIDEO. TOP 14. Gaël Dréan a enflammé la pelouse de Mayol pour un essai de 80m du RCT !Après seulement 6 journées, Pierre Mignoni et Franck Azéma vous diront certainement que c'est anecdotique. On n'en pense pas moins mais pour autant, la tendance incite forcément à l'emballement du côté de la Rade. Piqués au vif, revigorés par les retours (et quels retours !) d'Ollivon, Kolbe, Waisea, Gros ou Isa, et si les Toulonnais avaient (déjà) trouvé leur rythme de croisière ? Ceux qui le pensent ont des arguments, alors que le Springbok Elton Jantjies devrait également débarquer dans les prochains jours pour renforcer le poste d'ouvreur. Mais la prudence doit rester de mise, alors que deux prochaines rencontres périlleuses s'annoncent pour les Varois. D'abord un déplacement chez le champion d'Europe rochelais ce dimanche, avant d'accueillir le CO, dont on ne dépêtre jamais facilement. Et qui reste sur 3 victoires consécutives, face aux Rouges et Noirs...

