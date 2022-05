TOP 14. Etzebeth révèle l'adversaire le plus dur qu'il ait joué... et c'est un ancien Toulonnais !

Dans un podcast pour RugbyPass, Eben Etzebeth dévoile le joueur qui l'a le plus secoué sur un terrain. Et il s'agit de... Ma'a Nonu !

Si vous êtes un mordus de rugby au sens propre du terme, et que vous aimez la balle ovale qui dépasse nos frontières, alors vous devez certaine connaître le site RugbyPass et ses podcasts. Le média anglophone réalise souvent des entretiens avec un/plusieurs joueurs lors desquels analyses, prises de positions et surtout superbes anecdotes affluent. Et justement, la semaine dernière, c'était à deux des plus grand poètes de ce jeu de se rencontrer : Jim Hamilton et Eben Etzebeth.

Là, l'ancien 2ème ligne écossais était comme toujours dans le rôle de l'interviewer, et a questionné le Springbok sur de nombreux sujets. Sa carrière, ses ambitions, son départ de Mayol à venir... Là, quand le champion du monde parle, on s'asseoit et on écoute. Surtout lorsqu'il explique, en compétiteur et grand amateur de chocolat qu'il est (2m03 pour 123kg), que ses moments préférés sont toujours lorsqu'il affronte les autres références du poste, telles que Itoje, Retallick, Alun Wyn Jones ou encore James Ryan.

Néanmoins, la tirade la plus intriguante est probablement intervenue juste après, lorsque Hamilton questionne "The Enforcer" sur l'adversaire le plus dur qu'il ait rencontré. Là, en ne mentionnant que les All Blacks, Etzebeth rétorque sans hésiter : "Je me souviens du jour où j'ai croisé la route de Ma'a Nonu. Il ne m'a pris qu'une seule fois, mais m'a découpé sur le côté. (...) Je pensais que c'était un de leurs piliers qui m'avait plaqué, et puis je l'ai vu lui. C'était vraiment un gars dur au mal. Probablement le joueur qui m'a plaqué le plus fort dans ma carrière."

Voilà qui a donc du plaire à Eben lorsque quelques années plus tard, il a retrouvé l'ancien All Black aux 103 sélections du côté de Toulon. Et si Nonu était devenu un vieux sage la quarantaine approchant, on imagine que les discussions devaient être sacrément poétiques, entre le natif du Cap et tous ses anciens adversaires (Savea, Messam...) !