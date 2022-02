RUGBY. VIDÉO. À 39 ans, Ma’a Nonu continue de faire des ravages !

Décidément, certains joueurs semblent avoir trouvé la fontaine de jouvence ! C'est notamment le cas du All-Black Ma'a Nonu qui, à plus de 39 ans, continue de faire des ravages en MLR. Pour son retour dans la franchise de San Diego, le Néo-Zélandais aux 103 sélections a participé à la victoire de son équipe face aux joueurs de l'équipe d'Utah (31-29). Rentré à l'heure de jeu, Nonu s'est notamment illustré grâce à une superbe percée, faisant valoir toute sa panoplie technique : crochet, percussion, raffut, passe après contact, tout y est sur cette action ! Malheureusement, celle-ci n'amènera pas un essai pour San Diego.

At 39 years of age - Ma'a Nonu has still got it 🐐 @SDLegion ⚔️ pic.twitter.com/D2q4C2DGC7