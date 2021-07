VIDEO. Simplement inarrêtable : quand Ma'a Nonu martyrisait les défenses

World Rugby nous propose une compilation de certaines des plus belles actions de l'ancien centre des All Blacks Ma'a Nonu à la Coupe du monde.

Sélectionné à plus de 100 reprises avec les All Blacks, Ma'a Nonu a été l'un des meilleurs centres du monde pendant plusieurs saisons. Au fil des années, son style de jeu a évolué et il a même été nominé pour le titre de meilleur joueur du monde en 2011. Gros défenseur, puissant en attaque, il a ajouté plusieurs cordes à son arc comme le jeu au pied. On ne s'installe pas aussi longtemps chez les All Blacks sans être un joueur complet. Ce qu'il n'était pas à ses débuts. Il a ainsi manqué plusieurs Tri Nations, mais aussi le Mondial 2007 et ce, alors qu'il avait été de la précédente édition. Face à la concurrence d'autres légendes comme Umaga et Smith au centre, il a pensé jouer à l'aile et même au rugby à XIII. Il s'est heureusement ravisé. Il a finalement remporté deux fois le Mondial, en marquant notamment un essai en finale de l'édition 2015 face à l'Australie. World Rugby nous propose ici une compilation de certaines de ses plus belles actions sous le maillot de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde.