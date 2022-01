VIDÉO. Il y a 20 ans, les minots Carter et Nonu s'affrontaient avec leurs provinces

RugbyPass nous a sorti une vidéo d'une rencontre datant de 2002 entre Wellington et Canterbury. Les prémices des carrières naissantes de Ma'a Nonu et Dan Carter, alors tous juste âgés de 20 ans.

C'est un petit trésor que nous a sorti le 28 décembre dernier RugbyPass. Une vidéo d'une rencontre entre Wellington et Canterbury datant de 2002. Dans celle-ci, on y retrouve Ma'a Nonu et Dan Carter, tous deux âgés d'à peine 20 ans et presque face à face, le premier avec le numéro 13, le second avec le numéro 12 dans le dos ! Le début des carrières de deux joueurs qui seront ensuite devenu des légendes de la balle ovale. À consommer sans modération. L'opportunité aussi de voir Jonah Lomu jouer, puisque ce dernier était sur le banc du côté de Wellington. Une sorte de passage de flambeau à Nonu. Lomu a par ailleurs asséné plusieurs tampons magistraux.

L'occasion également de revoir certaines figures emblématiques des All Blacks comme Ben Blair ou Rodney So'oialo.

