Antoine Dupont au sommet du Top 100 de Rugby Pass, Ntamack et Alldritt très bien placés

Rugby Pass a dévoilé son Top 100 des meilleurs joueurs en 2021. On retrouve trois éléments de l'équipe de France dans le Top 20 dont Antoine Dupont.

Antoine Dupont n'a plus joué avec Toulouse depuis un mois mais il continue de faire l'actualité. Tel est le lot du meilleur joueur du monde 2021. Actuellement blessé (gêne au genou qui l'a obligé à subir une infiltration), le demi de mêlée de l'équipe de France accumule les distinctions. Certaines plus honorifiques que d'autres. À l'instar de nombreux médias, Rugby Pass a ainsi classé le numéro 9 tricolore à la première place de son Top 100 annuel. "La récente renaissance du rugby français s'est largement centrée autour du demi-arrière Antoine Dupont", estime le très sérieux site anglais. Si la France possède une excellente génération de joueurs, peu ont son influence sur le jeu des Bleus. Dupont occupe donc la première place devant d'autres joueurs emblématiques comme Siya Kolisi et Ardie Savea. Le classement a été établi en prenant en compte les performances de l'an passé, mais aussi celles des années précédentes, l'influence dans l'équipe ainsi que la manière dont les joueurs se sont comportés en club et au niveau national.

Notez que la France est aussi représentée par Romain Ntamack. L'ouvreur des Bleus et de Toulouse occupe la 7e place. "Bien qu'il n'ait disputé que cinq tests cette année, la classe et la qualité de la star des Bleus le propulsent en haut du classement, signe de son influence dans la configuration française." Un troisième Tricolore s'est invité dans le Top 20. Le copain d'enfance de Dupont Grégory Alldritt est en effet 15e. Il forme avec les deux Toulousains un axe 8-9-10 de classe mondiale selon Rugby Pass. "Malgré le nombre considérable de joueurs talentueux en France à son poste, Alldritt est sans doute le premier choix et l'un des premiers noms sur la feuille de match". On retrouve aussi deux Néo-zélandais dans ce Top 10 et un seul Anglais. La nation la mieux représentée est l'Afrique du Sud.