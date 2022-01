RUGBY. Equipe de France. Blessé et forfait, Antoine Dupont sera-t-il apte pour le 6 Nations ?

Le demi de mêlée de Toulouse Antoine Dupont est blessé. Il n'a plus joué depuis un mois. Sera-t-il en forme pour le Tournoi des 6 Nations.

CHAMPIONS CUP. TOULOUSE. Toujours pas à 100%, Antoine Dupont à nouveau absent face aux Wasps ?Ce jeudi en conférence de presse, Ugo Mola a confirmé l'absence d'Antoine Dupont face aux Wasps dans le cadre de la 3e journée de Champions Cup. Le meilleur joueur du monde 2021 n'a plus joué le moindre match depuis le 11 décembre dernier face à Cardiff en Coupe d'Europe. La faute aux reports des matchs du Stade Toulousain face à Paris puis Montpellier. Mais aussi en raison de son état de santé. Il avait été question d'un état grippal dans un premier temps. On apprend également que le demi de mêlée de l'équipe de France est blessé. Son entraîneur l'a confirmé ce jeudi sans pour autant apporté des détails si ce n'est qu'il serait en délicatesse. "J'espère juste que ça ira, notamment pour l'équipe de France". Selon le Midi Olympique, un problème au genou l'aurait obligé à subir une infiltration.

Antoine Dupont est blessé annonce Ugo Mola sans vouloir s’épancher sur le sujet. « J’espère que ça ira, notamment pour l’équipe de France » #WaspsST pic.twitter.com/H2TvHTfpVN — Julien Balidas (@JulienBalidas) January 13, 2022

La blessure n'a pas l'air très grave, mais elle le prive tout de même d'un match important sur la pelouse des Guêpes. Selon Mola, le staff de l'équipe devrait communiquer sur le sujet dans les prochains jours. En effet, Fabien Galthié doit dévoiler la liste des joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations mardi prochain. S'il n'y aura pas de conférence de presse, on peut imaginer que l'éventuelle absence du meilleur tricolore à l'heure actuelle fera l'objet de précisions de la part du sélectionneur. Les Bleus ont rendez-vous avec l'Italie le 6 février. D'ici là, Dupont aura peut-être retrouvé les terrains. La question est de savoir s'il aura suffisamment de temps de jeu dans les jambes pour entamer la compétition. Rugby. Equipe de France. Maxime Lucu, le nouveau dauphin d'Antoine Dupont ?Si Dupont participe à la préparation, les entraînements à haute intensité devraient aider le staff à faire un choix. Face à l'adversaire le moins coriace du Tournoi, le Toulousain pourrait éventuellement laisser la place de titulaire au Bordelais Maxime Lucu et débuter sur le banc. Si d'aventure il devait être forfait pour le début du Tournoi, les deux Baptiste, Serin et Couilloud, seront en concurrence. Les Bleus doivent se rassembler à partir du 24 janvier au 4 février dans le sud de la France avant de remonter à Marcoussis en vue du match face à l'Italie au Stade de France. EXCLU RUGBYNISTERE. Le XV de France préparera le Tournoi des 6 Nations 2022 dans la région marseillaise