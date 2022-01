CHAMPIONS CUP. TOULOUSE. Toujours pas à 100%, Antoine Dupont à nouveau absent face aux Wasps ?

Grippé depuis la fin d'année dernière, le meilleur joueur du monde n'avait toujours pas repris l'entraînement collectif, ce mardi...

Antoine Dupont rejoindra-t-il l'équipe de France dans une dizaine de jours sans avoir disputé la moindre minute de jeu depuis plus d'un mois ? L'hypothèse commence à prendre du galon ces derniers jours. Ce dernier n'a toujours pas été aperçu à l'entraînement avec le Stade Toulousain depuis que le staff a annoncé qu'il "était fatigué", puis confirmé qu'il souffrait d'un syndrome grippal. Autrement dit depuis près de 3 semaines, tout de même...

RUGBY. TOULOUSE. Les frères Arnold de retour à l'entrainement, Antoine Dupont toujours incertainCe mardi, "Toto" était bien à Ernest-Wallon tout comme ses coéquipiers, mais plutôt dans ses entrailles, en salle de musculation, tel que le rapportait Rugbyrama dans la journée. De fait, la participation du capitaine tricolore au déplacement à Coventry ce samedi semble incertaine. En concertation avec le joueur, le staff rouge et noir estimera peut-être que son numéro 9 a encore besoin de récupérer un peu avant de retrouver le pré, qui sait... Toujours est-il qu'après 2 matchs sur 3 reportés lors du dernier mois et en vue affronter les Wasps, premiers tombeurs de Leicester dimanche (16 à 13), la situation ne semble pas des plus propices pour Toulouse. Lui qui, on le rappelle, n'a gagné que 45,5% de ses matchs sans Antoine Dupont en 2021...

